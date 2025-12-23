¡Golpe millonario! DK Metcalf puede perder hasta 45 millones por agresión a fanático

Un golpe muy costoso. Es oficial, la NFL decidió suspender al receptor estrella de los Pittsburgh Steelers, DK Metcalf, por una agresión a un aficionado durante el partido del pasado domingo por la noche ante los Detroit Lions. Ante esto el receptor sólo se perderá los partidos, pues apunta a también perder dinero.

La NFL decidió que, tras la agresión al aficionado de los Lions el receptor se perderá el resto de la temporada regular, es decir, los últimos dos partidos del equipo antes de la postemporada. Metcalf tendrá que apoyar a su equipo desde el banquillo en los juegos ante los Cleveland Browns y ante los Baltimore Ravens.

Un golpe muy costoso

La liga decidió que la suspensión de dos juegos sin derecho a paga de Metcalf corresponde a una conducta perjudicial para la NFL. Al no jugar ante Cleveland y ante Baltimore, el receptor dejaría sobre la mesa 555 mil 555 dólares de salario.

Sin embargo, más allá del salario de estos dos partidos, Metcalf podría perder incluso varios millones por esta suspensión. Esto se debe a que, los Steelers tienen la opción de anular la garantía del salario de $25 millones de Metcalf para 2026 y otros 20 para 2027., aunque es muy poco probable que tomen esta medida.

¿Por qué anularían el dinero garantizado?

Metcalf llego esta temporada a Pittsburgh en un canje con Seattle a cambio de una selección de segunda ronda. En su llegada al equipo acerero, el receptor firmó un contrato de cuatro años y 132 millones de dólares, de los cuales 60 millones son garantizados. Este 2025 ya recibió 15 millones pero los otros 45 podrían ser nulificados.

De acuerdo con CBS, el contrato de Metcalf estipula que si el jugador “no practica o juega con el club por cualquier motivo, sus garantías serán nulas y sin valor”, esto siempre y cuando el equipo decida utilizar esta opción.

De momento, el equipo está más concentrado en poder conseguir su pase a la postemporada. Metcalf aún puede apelar la suspensión pero, es muy probable que la liga lo mantenga. Pittsburgh por su parte necesita sólo una victoria en sus siguientes dos partidos o una derrota de Baltimore para poder ganar la división.

El receptor había acumulado 56 recepciones para 850 yardas y seis anotaciones. Ante esto no podrá llegar a las mil yardas por segundo año consecutivo.

