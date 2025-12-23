¿Cuántos goles necesita Raúl Jiménez para alcanzar marca de Chicharito Hernández en Europa?

La jerarquía del futbol mexicano en el Viejo Continente vive un momento de definiciones. Tras su reciente anotación con el Fulham ante el Nottingham Forest el pasado 22 de diciembre, Raúl Jiménez ha alcanzado la cifra de 114 goles en Europa, situándose en una posición privilegiada para reclamar el segundo lugar histórico de los romperredes aztecas en tierras europeas.

Raúl Jiménez sigue marcando goles en Premier League | AP

Actualmente, el "Lobo de Tepeji" se encuentra a la caza de la marca establecida por Javier "Chicharito" Hernández, quien dejó una huella de 127 goles tras su paso por gigantes como el Manchester United y el Real Madrid.

La brecha hacia la historia

Para igualar la marca de Hernández, Jiménez necesita anotar 13 goles más. Con el ritmo goleador que ha mostrado esta temporada en la Premier League con el Fulham, donde ya suma 25 tantos totales con la camiseta de los "Cottagers", el objetivo parece más alcanzable que nunca.

Hernández es el segundo mexicano con más goles en Europa | AP

El comparativo histórico:

Club País Goles Manchester United Inglaterra 59 Bayer Leverkusen Alemania 39 West Ham Inglaterra 17 Real Madrid España 9 Sevilla España 3 Total en Europa 127

Club País Goles Wolverhampton Inglaterra 57 Benfica Portugal 31 Fulham Inglaterra 25 Atlético de Madrid España 1 Total en Europa 114

El rey de la Premier League

Aunque en el conteo global europeo todavía persigue la sombra del "Chicharito", Raúl Jiménez ya puede presumir de un hito que nadie más ostenta: es el mexicano con más goles en la historia de la Premier League. Con 62 anotaciones en la liga inglesa (repartidas entre Wolves y Fulham), el canterano americanista superó hace tiempo los 53 goles que Javier Hernández marcó en dicha competición.

Además, Jiménez se ha convertido en un sinónimo de precisión quirúrgica desde los once pasos. Al mantener una efectividad perfecta en penales dentro de la liga inglesa (11 de 11), ha igualado récords de leyendas como Yaya Touré, sumando una faceta de fiabilidad que podría ser clave para recortar esos 13 goles restantes.

Jiménez es el mexicano con más goles en Inglaterra | AP

¿Logrará superar la marca este 2026?

Con la segunda mitad de la temporada 2025-2026 por delante y su contrato vigente en una de las ligas más competitivas del mundo, la pregunta no parece ser "si" lo logrará, sino "cuándo". Si las lesiones lo respetan y mantiene la titularidad en Craven Cottage, Raúl Jiménez podría reclamar el segundo puesto histórico (solo detrás de los 313 goles de Hugo Sánchez) antes de que termine el próximo año natural.