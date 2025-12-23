Chicharito Hernández disfruta de Nueva York a pesar de la incertidumbre tras su salida de Chivas

Javier “Chicharito” Hernández atraviesa uno de los momentos más inciertos de su carrera profesional luego de quedar oficialmente fuera de Chivas. A diez días de que el club rojiblanco anunciara su salida, el delantero mexicano se encuentra lejos de Guadalajara y de México, específicamente en Nueva York, una de las ciudades más emblemáticas del mundo, donde ha compartido imágenes de su estancia en redes sociales.

CH14 ha publicado videos en cafeterías, recorriendo calles de la ciudad y conviviendo incluso con guardias de seguridad, lo que ha generado múltiples reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos interpretan el viaje como una simple escapada vacacional durante las fiestas decembrinas, otros comienzan a especular sobre su futuro profesional y un posible regreso a la MLS.

Dejó Chivas | IMAGO7

La despedida oficial de Chivas

Chivas anunció la salida de Javier Hernández a través de sus redes oficiales, agradeciendo al jugador su entrega y recordando que, pese a una segunda etapa que no resultó exitosa en términos deportivos, es considerado uno de los ídolos y referentes modernos del club. El regreso del delantero al Rebaño Sagrado generó altas expectativas que no lograron consolidarse en la cancha.

Durante esta etapa, Hernández disputó 41 partidos oficiales, en los que registró cuatro goles y una asistencia. Desde su arribo, el atacante presentó diversos problemas físicos que limitaron su continuidad y su rendimiento, lo que influyó directamente en su baja productividad ofensiva.

Está en medio de la incertidumbre | IMAGO7

Mensaje personal y especulación sobre su futuro

Tras confirmarse su salida, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana compartió un video en sus redes sociales en el que utilizó distintas metáforas para referirse al momento que atraviesa. En el mensaje, Chicharito señaló que los errores forman parte de la humanidad y que eso no le resta valor a su trayectoria profesional, sin referirse directamente a su próximo destino.

La presencia del delantero en Nueva York no ha pasado desapercibida. Aficionados han comenzado a especular sobre un posible interés de equipos de la MLS, particularmente de los dos clubes de la ciudad: New York Red Bulls y New York City FC. Hasta el momento, no existe información oficial que confirme negociaciones o contactos formales.

Mientras tanto, Javier Hernández continúa alejado de los reflectores deportivos, aunque sus publicaciones reflejan que, lejos de Guadalajara, sigue siendo un foco constante de atención, con su futuro profesional aún por definirse.