DT de Fulham se rinde ante Raúl Jiménez tras gol ante Nottingham Forest

Raúl Jiménez regresó a la senda de anotación al convertir un penal con el que el Fulham logró imponerse ante Nottingham Forest en la Premier League. El gol no sólo le valió los tres puntos al equipo londinense, sino que también significó un récord para el mexicano.

A pesar de que el Lobo de Tepeji está lejos del nivel demostrado en la temporada pasada, el mexicano sigue demostrando que es uno de los mejores, sino que el mejor, cobrador de penales en el mundo al anotar su onceava pena máxima consecutiva en el futbol inglés.

El mexicano nunca ha fallado desde los once pasos en la Premier, por lo que con este tanto igualó a Yaya Touré, quien en su momento fue el jugador con mejor ratio de conversión en la historia de la Premier League, también con 11 de 11.

Le dio el triunfo a su equipo | AP

Los elogios de su entrenador

Esta temporada Jiménez sólo ha logrado marcar tres anotaciones en 16 partidos disputados con los Cottagers y en caso de seguir con este ritmo apunta a marcar tan sólo siete tantos en toda la campaña, quedando lejos de los 12 de la temporada pasada y aún más de los 17 que anotó en su mejor temporada con los Wolves.

Aun así, Marcos Silva, el DT del Fulham destacó el trabajo que ha puesto el delantero mexicano dentro del terreno de juego y durante los entrenamientos. En conferencia de prensa elogió el esfuerzo que el canterano del América da por el conjunto londinense.

“En cuanto a ética de trabajo, actitud y compromiso en el campo, siempre da el máximo por la camiseta y lucha como si tuviera 18 o 19 años, pero no es así, tiene 34 años y juega 90 minutos semana tras semana. Siempre lo da todo por la camiseta y se merece este tipo de momentos”,

Elogiaron su esfuerzo | AP

Un gran lanzador de penales

con respecto a los 11 penales consecutivos marcados en la liga premier, Silva destacó la calma y calidad del mexicano para ejecutar la pena máxima. El entrenador asegura que este nivel lo ha demostrado desde sus inicios en el futbol.

“Es un gran lanzador de penaltis, no solo con la camiseta del Fulham; lo demostró cuando jugaba en Portugal. La calma, la calidad, la valentía para ir hasta el último momento cuando el portero no se mueve, es el momento para que sea muy asertivo en la forma en que va a lanzar el penalti, y lo hizo”, señaló Marco Silva.

Hay que destacar que, a lo largo de su carrera, Raúl Jiménez ha anotado 25 goles desde la vía penal con sus clubes y otros 16 con la Selección Mexicana. En total ha marcado 41 tantos en 43 cobros, con sus únicas dos fallas llegando ante Sevilla en la Europa League y en un amistoso ante Uruguay.