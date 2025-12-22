Neymar se somete a cirugía menor en la rodilla izquierda pero sueña con el Mundial

El delantero brasileño busca recuperarse previo a la Copa del Mundo

Rafael Trujillo Alarcón
22 de Diciembre de 2025

Neymar se sometió a una cirugía menor en la rodilla izquierda, informó el lunes su club Santos de Brasil. El delantero ha tenido múltiples complicaciones en los últimos meses por lo que, el ex del Barcelona aprovechará la pausa invernal para poder regresar a su mejor nivel físico.

Neymar, de 33 años, había expresado previamente su deseo de solucionar los dolores que lo han mantenido fuera durante varios partidos este año. La artroscopia fue realizada por Rodrigo Lasmar, quien también trabaja con la selección de Brasil. El procedimiento fue mínimamente invasivo y trató problemas dentro de las articulaciones.

Quiere ir a la Copa del Mundo

El fin de semana pasado, el delantero manifestó durante un evento musical en São Paulo que aún esperaba jugar la Copa del Mundo y anotar en la Final. El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, aún no ha convocado a Neymar desde su nombramiento en mayo.

“Haremos lo imposible para traer esta copa a Brasil. En julio, pueden recordárnoslo", expresó Neymar. "¡Hola, Ancelotti, ayúdanos!”

Las lesiones y su poca continuidad

Neymar ha tenido dificultades para recuperarse desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en octubre de 2023 durante la eliminatoria para la Copa del Mundo. Regresó a su club de infancia, Santos, en enero y jugó solo 19 de las 38 jornadas de la Serie A de Brasil, que comenzó en abril. Marcó ocho goles y en las últimas jornadas ayudó a Santos a evitar el descenso.

Neymar estuvo cerca de regresar a la Selección Brasileña durante este año, sin embargo, las lesiones lo volvieron a alejar. Ahora, el excapitán y máximo anotador de la Verdeamarela buscará tener una rápida rehabilitación con miras a ser parte de la convocatoria de Ancelotti rumbo al Mundial del 2026.

