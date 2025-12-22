¡Oficial! Martín Anselmi regresa a los banquillos y dirigirá en Brasil

Los rumores se confirmaron y Martín Anselmi volverá a los banquillos después de varios meses sin actividad. El argentino era la principal opción para Botafogo luego de la salida de Davide Ancelotti y este lunes el club hizo oficial la llegada del argentino, quien llega con contrato hasta diciembre de 2027.

"BIENVENIDO, ANSELMI! Martín Anselmi es el nuevo entrenador del Botafogo. El argentino firmó un contrato de dos años con el Glorioso. ¡Bienvenido, entrenador!", escribió el club en sus redes sociales.

Desde el pasado fin de semana comenzaron a circular la versión de que el ex entrenador de Cruz Azul era la primera alternativa para la directiva del Fogao y se dijo que ambas partes tenían previsto reunirse este lunes. Al parecer, no tardaron en llegar a un acuerdo y apenas cinco días después de la salida de Ancelotti, Botafogo ya tiene nuevo estratega.

Anselmi es el nuevo técnico de Botafogo | CAPTURA

Anselmi llega acompañado de Luis Piedrahita y Pablo De Muner como asistentes técnicos; Diego Bottaioli como preparador físico y Darío Herrera como entrenador de porteros. De acuerdo con el diario O Globo, se espera que el técnico argentino llegue a Río de Janeiro el próximo domingo 4 de enero y comience el lunes 5 con la pretemporada.

¿Por qué Botafogo eligió a Martín Anselmi?

Según reportó el mismo medio brasileño, el propietario John Textor y los demás miembros del departamento de fútbol de Botafogo, quedaron impresionados tras su conversación con Anselmi. En la evaluación interna que realizaron tras la entrevista, consideraron que el argentino tiene estilos tácticos bien definidos y consideraron que tiene un gran poder de motivación.

O Globo enfatizó que durante la etapa de Ancelotti, que asumió el cargo tras la salida de Renato Paiva en junio de 2025, la directiva consideró que algunos jugadores abandonaron el plan establecido a falta de una mayor liderazgo por parte del estratega. Por ello, la expectativa es que esto cambie con Anselmi.

Ancelotti dejó su puesto hace menos de una semana | AP

El argentino ya había sido vinculado con Botafogo a inicios de 2025, cuando Artur Jorge dejó el banquillo y André Jardine rechazó la oferta para seguir con América. Sin embargo, en ese momento el contrato de Anselmi con Cruz Azul frustraron las negociaciones con el Fogao.

Tras el interinato de Carlos Leiria, y un par de juegos bajo la dirección técnica del asistente Claudio Caçapa, Paiva se hizo cargo del conjunto brasileño. Sin embargo, el portugués solo duró cuatro meses y tras el Mundial de Clubes dejó su puesto, que quedó en manos de Davide Ancelotti, que se mantuvo cinco meses en el puesto. Por lo que uno de los retos de Anselmi será durar más que sus predecesores.

Anselmi volverá a los banquillos tras su salida de Porto | MEXSPORT

¿Desde cuándo no dirige un partido profesional Martín Anselmi?

Fue a mediados de año que el estratega argentino dejó su cargo con Porto, una semana después del empate 4-4 con tra Ahly SC en el Mundial de Clubes, se confirmó la salida de Anselmi. Oficialmente, su último partido dirigido fue el 24 de junio, en el mencionado torneo de la FIFA.

Es decir que el técnico de 40 años cumplirá esta semana seis meses si dirigir. Cuando Anselmi salió de La Calera, un mes después pasó a Independiente, de donde salió para de inmediato incorporarse a Cruz Azul y la situación se repitió cuando llegó a Porto, por lo que el periodo entre su salida de los Dragones y su llegada al Fogao fue el más largo que estuvo inactivo.