¿Se suspende el Hoy No Circula del miércoles 24 de diciembre?

No salgas sin revisar si tu vehículo puede circular o no este miércoles 24 de diciembre de 2025, o podrías llevarte una infracción o ir al corralón.
¿Qué vehículos no circulan y en qué horario?
Este miércoles 24 de diciembre la contingencia ambiental no está contemplada y no se suspende por Nochebuena, pero aun así NO podrán circular los vehículos con holograma 1 y 2, con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4, así como vehículos foráneos y con permisos.
¿Qué vehículos SÍ circulan?
Para los que NO aplican y que SÍ pueden circular este día son los vehículos con holograma 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos.
El horario en que se aplica el Programa Hoy No Circula, tanto en la CDMX como en el Edomex, es de las 05:00 a las 22:00 horas.
¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?
En caso de que un vehículo circule el día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2,075 a 3,113 pesos.
¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- San Antonio La Isla
- San Mateo Atenco
- Rayón
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Xalatlaco
- Texcalyacac
- Tianguistenco