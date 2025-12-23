¿Se suspende el Hoy No Circula del miércoles 24 de diciembre?

El programa vehicular está vigente todos los días en la Ciudad y Estado de México

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo.
Jorge Reyes Padrón
23 de Diciembre de 2025

No salgas sin revisar si tu vehículo puede circular o no este miércoles 24 de diciembre de 2025, o podrías llevarte una infracción o ir al corralón.

¿Qué vehículos no circulan y en qué horario?

Este miércoles 24 de diciembre la contingencia ambiental no está contemplada y no se suspende por Nochebuena, pero aun así NO podrán circular los vehículos con holograma 1 y 2, con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4, así como vehículos foráneos y con permisos.

Revisa todos los días el Programa No Circula para evitar alguna multa / FB: @orientadorvial
¿Qué vehículos SÍ circulan?

Para los que NO aplican y que SÍ pueden circular este día son los vehículos con holograma 0 y 00, además de los híbridos y eléctricos.

El horario en que se aplica el Programa Hoy No Circula, tanto en la CDMX como en el Edomex, es de las 05:00 a las 22:00 horas.

Los vehículos con engomado rojo, placas 3 y 4, y holograma 1 y 2, no circulan / FB: @orientadorvial
¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?

En caso de que un vehículo circule el día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2,075 a 3,113 pesos.

Una multa por circular cuando no te toca te puede costar hasta 3 mil pesos / FB: @orientadorvial
¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?

  • Almoloya de Juárez
  • Calimaya
  • Chapultepec
  • Lerma
  • Metepec
  • Mexicaltzingo
  • Ocoyoacac
  • Otzolotepec
  • San Antonio La Isla
  • San Mateo Atenco
  • Rayón
  • Temoaya
  • Tenango del Valle
  • Toluca
  • Xonacatlán
  • Zinacantepec
  • Almoloya del Río
  • Atizapán
  • Capulhuac
  • Xalatlaco
  • Texcalyacac
  • Tianguistenco
El horario del no circula es de las 05:00 a las 22:00 horas / FB: @orientadorvial
