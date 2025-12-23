Esto es todo lo que está en disputa en las últimas dos semanas de la temporada 2025-26 de la NFL

Sólo dos partidos más por equipo en la temporada regular de la la NFL y aunque casi la mitad de los equipos ya están eliminados, aún hay mucho en pelea en estas últimas dos semanas. Desde el primer sembrado en las conferencias hasta el primer pick en el Draft, esto se pelea en la recta final de la campaña.

Previo a la Semana 17 de la NFL, 10 equipos ya aseguraron su puesto en los Playoffs, con cinco equipos por conferencia obteniendo su boleto. Ante esto, los últimos cuatro boletos (dos por conferencia) se definirán en la recta final de la campaña.

10 equipos ya están en los Playoffs | AP

Estos cuatro cupos están siendo disputados por sólo cuatro equipos. Dos de ellos con los títulos divisionales pues, Baltimore y Pittsburgh pelean por la AFC Norte, mientras que en la NFC Sur Tampa Bay aun puede destronar a los Panthers quienes llevan la delantera rumbo a la postemporada.

Además, los Packers y Lions, así como los Texans y Colts siguen soñando con quedarse con el último boleto para la ronda de comodines, aunque Detroit e Indianápolis ya tienen medio pie fuera tras dejar ir resultados en la semana 16.

Buscan un último boleto | AP

Pelea por el descanso

A diferencia de años anteriores, el primer sembrado de cada conferencia es una incógnita. De momento, los Denver Broncos y los Seattle Seahawks tienen ese tan ansiado descanso en la primera semana de postemporada, sin embargo, con una derrota pueden ser destronados.

En la Americana, los Patriotas le pisa los talones a Denver al tener el mismo récord de 12-4. Además los Jaguars, Bills y Chargers están sólo un partido por detrás por lo que, cualquiera de estos cinco equipos puede quedarse con el primer sembrado de la conferencia si los Broncos pierden un par de juegos.

En el caso de la Nacional, Seattle tiene ventaja de un partido sobre Chicago, Rams y San Francisco. Los Niner tienen la mayor posibilidad de ser líderes de conferencia si ganan sus juegos restantes ante Chicago y Seattle, pero al final de temporada podría haber un empate en récords y todo se definirá por la 'calidad de victorias'.

Pueden perder el liderato de conferencia | AP

El primer pick del Draft

Del otro lado de la moneda están los equipos ya eliminados. Previo al inicio de la semana 17 ya hay 12 equipos eliminados, incluyendo a los Kansas City Chiefs y a los Dallas Cowboys. Sin embargo, la verdadera pelea esta entre los Raiders, los Giants, Arizona, Cleveland y Tennessee.

Estos cinco equipos llegan a la última parte de la temporada con tres victorias o menos con Las Vegas y Nueva York siendo los peores al sólo sumar dos triunfos. Ante esto, el primer pick del Draft del 2026 se irá con el equipo que sume más derrotas. De momento los Giants tienen ventaja por la fuerza de su calendario pero una victoria de cualquiera podría complicar sus aspiraciones para revertir el camino de sus franquicias con un pick generacional.