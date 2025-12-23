Denver Broncos, Seattle Seahawks, Baltimore Ravens y San Francisco 49ers dominan las selecciones al Pro Bowl

Seis jugadores de los Ravens de Baltimore, Broncos de Denver, 49ers de San Francisco y Seahawks de Seattle fueron seleccionados para los Juegos del Pro Bowl.

El campeón defensor del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia, junto con los Cowboys de Dallas, los Lions de Detroit y los Chargers de Los Ángeles, tendrán a cinco jugadores.

NFL 2025: ¿Qué equipos ya están en Playoffs?

El actual MVP de la NFL, Josh Allen, Drake Maye y Justin Herbert son los quarterbacks de la AFC. Sam Darnold, Dak Prescott y Matthew Stafford son los QBs para la NFC.

Travis Kelce de Kansas City fue seleccionado para su 11º Pro Bowl, empatando con Jason Witten en el segundo lugar entre los alas cerradas, solo detrás del miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Tony Gonzalez (14).

En búsqueda de Playoffs | AP

Diecinueve jugadores fueron elegidos por primera vez, incluidos los esquineros de los Eagles Quinyon Mitchell y Cooper DeJean, el corredor de los Dolphins De’Von Achane y el receptor abierto de los Cowboys George Pickens.

El tackle de los Chargers Joe Alt fue seleccionado a pesar de haber jugado solo seis partidos antes de sufrir una lesión de tobillo que puso fin a su temporada.

En Playoffs | AP

Los Jaguars de Jacksonville, líderes de la AFC Sur (11-4), solo tuvieron un jugador seleccionado: el centro largo Ross Matiscik.

Los Jets, Saints y Vikings fueron los únicos equipos sin un representante.