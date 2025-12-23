Feria de adopción en CDMX: dónde, cuándo y cómo puedes llevar a casa a tu nuevo amigo peludo

Este 27 y 28 de diciembre, en Plaza Central de Iztapalapa, la Ciudad de México albergará una feria de adopción gratuita de perros y gatos, donde miles de animales en espera de un hogar podrán conocer a posibles familias adoptivas. El evento, pensado para fomentar la adopción responsable, comenzará a las 13:00 horas en la entrada principal.

La adopción de mascotas transforma vidas. / iStock

¿Qué puedes hacer en la feria de adopción?

La feria está diseñada como un espacio para conocer a los animales disponibles y recibir orientación sobre sus necesidades y cuidados antes de tomar la decisión de adoptarlos. Cada perro o gato ha sido evaluado y cuenta con un plan básico de salud que incluye desparasitación y atención veterinaria inicial.

Además, el personal del evento proporcionará información sobre la personalidad y cuidados de cada animal, lo que permite a los interesados tomar una decisión informada. La jornada también busca impulsar una cultura de adopción responsable y disminuir el abandono de mascotas en la capital

Dar un hogar es un acto de responsabilidad y amor. / iStock

Requisitos para adoptar

Para darles un hogar a los perros o gatos de esta feria, los organizadores solicitan algunos documentos destinados a asegurar que el nuevo tutor tenga la capacidad y compromiso de cuidar al animal:

Copia de tu credencial de elector (INE)

Copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Estas medidas son parte de las prácticas de adopción responsable para garantizar el bienestar de los nuevos integrantes de la familia.

Cada adopción es el inicio de una nueva historia. / iStock

¿Dónde será la Feria de Adopción CDMX?

El evento se llevará a cabo en Plaza Central, ubicada en Canal Río Churubusco 1635, dentro del Área Federal de la Central de Abasto de Iztapalapa.