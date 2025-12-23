Christopher Nolan revive "La Odisea": tráiler, reparto y fecha de estreno en México

Christopher Nolan, el cineasta británico reconocido por Oppenheimer y otras obras cinematográficas de gran alcance, presentó oficialmente el primer tráiler de La Odisea (The Odyssey), su nueva película basada en el poema épico de Homero. El avance, difundido por Universal Pictures, ofrece las primeras imágenes completas de esta ambiciosa adaptación que promete convertirse en uno de los estrenos más importantes del próximo año.

Imagenes del tráiler de La Odisea. / Universal Pictures

¿De qué trata La Odisea de Christopher Nolan?

La Odisea sigue la famosa historia de Odiseo, rey de Ítaca, quien después de la Guerra de Troya emprende un largo y peligroso viaje de regreso a casa. El relato se centra en las pruebas que enfrenta el héroe —desde mares embravecidos hasta encuentros con criaturas míticas— mientras lucha por reunirse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco.

El tráiler destaca pasajes icónicos del poema clásico, con escenas que muestran las batallas, tormentas y desafíos que han convertido esta historia en un pilar de la literatura occidental.

Imagenes del tráiler de La Odisea. / Universal Pictures

Reparto estelar

La película cuenta con un elenco internacional de alto perfil, encabezado por:

Matt Damon como Odiseo

Tom Holland como Telémaco

Anne Hathaway como Penélope

Zendaya como Atenea

Lupita Nyong’o

Robert Pattinson

Charlize Theron

Elliot Page

Nolan también firma el guion y dirige esta producción, que fue rodada en su totalidad con tecnología IMAX de 70 mm, una apuesta visual que busca ofrecer una experiencia cinematográfica envolvente y potente.

Imagenes del tráiler de La Odisea. / Universal Pictures

¿Cuándo se estrena en México?

Universal Pictures ha confirmado que La Odisea llegará a los cines el 17 de julio de 2026. La película promete ser uno de los eventos cinematográficos centrales del verano, tanto por su escala narrativa como por su despliegue técnico

El estreno será en julio de 2026. / IMDb