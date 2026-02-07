¡Manita no, 'garrita'! Tigres golea a un Santos sin alma

Tigres rugió con autoridad en el Estadio Universitario y goleó 5-1 a Santos en duelo correspondiente a la jornada cinco, en una noche donde la contundencia felina marcó la diferencia y dejó sin reacción al conjunto lagunero.

Desde el arranque, los dirigidos por Guido Pizarro mostraron intención ofensiva. Al minuto cinco, Juan Brunetta probó desde fuera del área, aunque su disparo pasó por un costado. Más tarde, al 20’, Diego Lainez intentó desde larga distancia y el balón pasó muy cerca del palo izquierdo defendido por Carlos Acevedo. La insistencia continuó y al 22’, Acevedo se vistió de héroe con una atajada tras disparo de Ángel Correa dentro del área; en el rebote, Lainez volvió a intentar, pero su remate se estrelló en el travesaño.

Joaquim en el primer gol | IMAGO7

Santos sorprendió al 35’, cuando Lucas Di Yorio quedó mano a mano ante Nahuel Guzmán y definió de derecha para el 0-1. Sin embargo, la reacción felina fue inmediata. Al 40’, Joaquim Pereira empató con un sólido remate de cabeza tras un tiro de esquina, y tres minutos después, al 43’, Édgar López firmó la remontada con otro testarazo, tras una asistencia también de cabeza de Brunetta. Así, Tigres se fue al descanso con ventaja de 2-1.

En la segunda parte, los laguneros tuvieron una oportunidad clara al 48’, pero Di Yorio dejó escapar el empate al definir de derecha dentro del área, enviando el balón a un lado. Al 55’, Katia Itzel marcó penal a favor de Tigres por una mano de Ramiro Sordo; tras revisión en el VAR, Ángel Correa convirtió desde los once pasos para el 3-1.

Diego Lainez abrazando a Ángel Correa, con más jugadores de Tigres | IMAGO7

El vendaval auriazul no se detuvo. Al 73’, Diego Lainez marcó el 4-1 con un zurdazo desde la media luna. Cuatro minutos después se dio el debut en Liga MX de César Araújo con la camiseta felina, y al 78’, Diego Sánchez puso el 5-1 tras un servicio raso de Ozziel Herrera, donde el “Chicha” solo tuvo que empujar el balón. Al 82’, también debutó en Primera División Francisco Reyes, tras su paso por la Liga de Expansión.

Con este resultado, Tigres llegó a 10 puntos en el torneo y manda un mensaje claro en casa, mientras que Santos continúa sin conocer la victoria en el campeonato.