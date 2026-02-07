Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Manita no, 'garrita'! Tigres golea a un Santos sin alma

Jugadores de Tigres festejando tras gol de Ángel Correa | IMAGO7
Ricardo Olivares 21:06 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo de Guido Pizarro comenzó perdiendo el partido, pero logró remontar de manera instantánea

Tigres rugió con autoridad en el Estadio Universitario y goleó 5-1 a Santos en duelo correspondiente a la jornada cinco, en una noche donde la contundencia felina marcó la diferencia y dejó sin reacción al conjunto lagunero.

Desde el arranque, los dirigidos por Guido Pizarro mostraron intención ofensiva. Al minuto cinco, Juan Brunetta probó desde fuera del área, aunque su disparo pasó por un costado. Más tarde, al 20’, Diego Lainez intentó desde larga distancia y el balón pasó muy cerca del palo izquierdo defendido por Carlos Acevedo. La insistencia continuó y al 22’, Acevedo se vistió de héroe con una atajada tras disparo de Ángel Correa dentro del área; en el rebote, Lainez volvió a intentar, pero su remate se estrelló en el travesaño.

Joaquim en el primer gol | IMAGO7

Santos sorprendió al 35’, cuando Lucas Di Yorio quedó mano a mano ante Nahuel Guzmán y definió de derecha para el 0-1. Sin embargo, la reacción felina fue inmediata. Al 40’, Joaquim Pereira empató con un sólido remate de cabeza tras un tiro de esquina, y tres minutos después, al 43’, Édgar López firmó la remontada con otro testarazo, tras una asistencia también de cabeza de Brunetta. Así, Tigres se fue al descanso con ventaja de 2-1.

En la segunda parte, los laguneros tuvieron una oportunidad clara al 48’, pero Di Yorio dejó escapar el empate al definir de derecha dentro del área, enviando el balón a un lado. Al 55’, Katia Itzel marcó penal a favor de Tigres por una mano de Ramiro Sordo; tras revisión en el VAR, Ángel Correa convirtió desde los once pasos para el 3-1.

Diego Lainez abrazando a Ángel Correa, con más jugadores de Tigres | IMAGO7

El vendaval auriazul no se detuvo. Al 73’, Diego Lainez marcó el 4-1 con un zurdazo desde la media luna. Cuatro minutos después se dio el debut en Liga MX de César Araújo con la camiseta felina, y al 78’, Diego Sánchez puso el 5-1 tras un servicio raso de Ozziel Herrera, donde el “Chicha” solo tuvo que empujar el balón. Al 82’, también debutó en Primera División Francisco Reyes, tras su paso por la Liga de Expansión.

Con este resultado, Tigres llegó a 10 puntos en el torneo y manda un mensaje claro en casa, mientras que Santos continúa sin conocer la victoria en el campeonato.

Chicha Sánchez cerró la obra para Tigres | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
21:15 ¿Chivas será local? El Rebaño invade Mazatlán con su afición
21:14 Bad Bunny y Tim Cook juntos: el CEO de Apple apoya al reguetonero antes del Super Bowl 2026
21:08 ¡Súper Rayos! Necaxa golea a Atlético de San Luis en el Estadio Victoria
21:06 ¡Manita no, 'garrita'! Tigres golea a un Santos sin alma
20:40 El mexicano, Matheus Reis renueva con Fluminense y su cláusula es de 80 millones de euros, según reportes
20:35 Robert Dante Siboldi rompe el silencio sobre reemplazar a Efraín Juárez en Pumas
20:34 Chica británica conquista las redes al cambiar al Chelsea por las Chivas
19:59 ¡Cómodos con pago! Alan Pulido y Érick Gutiérrez se aferran a Chivas sin jugar
19:49 Álvaro Fidalgo: ¿Cuándo y contra quién podría jugar con la Selección Mexicana?
19:45 La peculiar situación de Berterame en Miami: puede jugar pero no entrenar con Messi
Tendencia
1
Futbol ¿Bomba en camino? Emilio Azcarraga confirmó que habrá más refuerzos en América
2
Futbol Emilio Azcárraga confirma que Estadio Banorte no estará terminado para el Mexico vs Portugal
3
Futbol Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
4
Futbol Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
5
Empelotados Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
6
NFL ¿Smith Njigba festejará cómo Cuauhtémoc Blanco en el Superbowl? El guiño de Seattle Seahawks al América
Te recomendamos
¿Chivas será local? El Rebaño invade Mazatlán con su afición
Futbol
06/02/2026
¿Chivas será local? El Rebaño invade Mazatlán con su afición
Bad Bunny y Tim Cook juntos: el CEO de Apple apoya al reguetonero antes del Super Bowl 2026
Contra
06/02/2026
Bad Bunny y Tim Cook juntos: el CEO de Apple apoya al reguetonero antes del Super Bowl 2026
¡Súper Rayos! Necaxa golea a Atlético de San Luis en el Estadio Victoria
Futbol
06/02/2026
¡Súper Rayos! Necaxa golea a Atlético de San Luis en el Estadio Victoria
¡Manita no, 'garrita'! Tigres golea a un Santos sin alma
Futbol
06/02/2026
¡Manita no, 'garrita'! Tigres golea a un Santos sin alma
El mexicano, Matheus Reis renueva con Fluminense y su cláusula es de 80 millones de euros, según reportes
Futbol
06/02/2026
El mexicano, Matheus Reis renueva con Fluminense y su cláusula es de 80 millones de euros, según reportes
Robert Dante Siboldi rompe el silencio sobre reemplazar a Efraín Juárez en Pumas
Futbol
06/02/2026
Robert Dante Siboldi rompe el silencio sobre reemplazar a Efraín Juárez en Pumas