¿Vas a verificar tu auto? Estos son los horarios especiales del 24 y 31 de diciembre

Toma precauciones: los verificentros de la capital solo abrirán por corto tiempo en los días previos a las festividades

Los servicios se brindarán desde las ocho de la mañana.
Jorge Reyes Padrón
23 de Diciembre de 2025

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México anunció que, con motivo de las celebraciones navideñas y de fin de año, los centros de verificación vehicular operarán en horarios especiales los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la Dirección General de Calidad del Aire (DGCA), los servicios se brindarán en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Esta medida se encuentra respaldada por la normativa vigente publicada en diferentes gacetas oficiales de la CDMX.

Los centros de verificación vehicular trabajarán hasta las 15 horas / FB: @diariomexico
Sedema llama a tomar precauciones 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 23 fracción XII del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal en Materia de Verificación Vehicular... así como al numeral 12.2 del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria vigente”, señala el comunicado oficial.

Además, se solicita a los propietarios o legales poseedores de automotores matriculados en la Ciudad de México tomar las medidas necesarias, ya que después de esas fechas los centros podrían cerrar por días festivos.

Sedema pide a los automovilistas tomar precauciones por los cambios / FB: @diariomexico
¿Por qué verificar tu coche es importante?

Más allá de ser un simple trámite, la verificación vehicular en CDMX tiene un impacto directo en la salud pública, la seguridad vial y tu economía.

Salud y medio ambiente

  • Reduce la emisión de gases tóxicos como monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx), que causan enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
  • Mejora la calidad del aire, lo que beneficia directamente a niños, personas mayores y quienes viven con asma o bronquitis.
La verificación vehicular es importante para el medio ambiente / Cortesía Sedema
Seguridad vial

  • Detecta fallas mecánicas que podrían ocasionar accidentes: desde frenos hasta luces o suspensión.
  • Asegura que tu auto funcione correctamente.

Economía y mantenimiento

  • Permite detectar fallas antes de que se conviertan en gastos mayores.
  • Optimiza el consumo de gasolina.
El inicio de la jornada comenzará desde las 8 de la mañana / FB: @diariomexico
Obligación legal

  • Es obligatorio: no hacerlo puede generar multas o impedirte circular en la capital.

Verificar tu coche es cuidar tu salud, tu bolsillo y tu entorno. Y si necesitas hacerlo antes de que acabe el año, ya sabes que el 24 y 31 de diciembre solo tienes hasta las 3 de la tarde.

El 24 y 31 de diciembre habrá un horario especial por ser días feriados / Redes Sociales
