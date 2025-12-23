¿Quién era la Burrita Burrona? Momo Guzmán revela su identidad y se despide

Lo que parecía un show más en la CDMX terminó en una despedida definitiva. Ante un foro lleno, el personaje de la Burrita Burrona dijo adiós… o al menos el actor que la encarnó durante años. Momo Guzmán, el hombre detrás de la botarga que revolucionó TikTok, confirmó el fin de su etapa como la burrita más famosa de internet.

La noticia fue compartida a través de redes sociales, donde el comediante publicó un video y un comunicado oficial, agradeciendo el apoyo de su familia y de las marcas que lo impulsaron, pero sin mencionar en ningún momento a Turbulence, su compañera de escenario. El detalle no pasó desapercibido y avivó los rumores de una supuesta pelea entre ambos, lo que habría llevado al fin del dueto más irreverente del entretenimiento nacional.

Se dice que hubo un problema entre Turbulence y la Burrita Burrona / FB: @momoguzmann

¿Quién es Momo Guzmán?

Su nombre real es Iván Guzmán, nacido el 26 de junio de 1991 en Nuevo León. Antes de ser un fenómeno viral, trabajaba como diseñador gráfico y fotógrafo. En entrevistas y en reality shows como Divina Comida de HBO Max, Momo confesó que siempre soñó con la fama, pero que su personalidad introvertida lo mantenía en las sombras.

Momo Guzmán compartió en redes que dejaba de lado a su famoso personaje / FB: @momoguzmann

Todo cambió cuando conoció a Turbulence (nombre real Erick Martínez), una de las drag queens más reconocidas de Monterrey. Juntos decidieron formar una mancuerna: Turbulence como la figura glam y Momo detrás de una botarga que nadie imaginó que se volvería tan famosa.

La vida antes de ser burrita

Antes del éxito masivo, Momo trabajaba en entretenimiento infantil, experiencia que le sirvió para desarrollar la agilidad escénica que luego aplicaría con la Burrita Burrona. Sin embargo, no todo fue positivo. También reconoció que vivió malos ratos en esa etapa, aunque nunca dio detalles específicos.

El dueto drag ganó popularidad por su sentido del humor / FB: @momoguzmann

Con su experiencia en botargas y su afición al mundo drag, Momo le dio vida al personaje de la Burrita, que conectó con la comunidad LGBT+ y el público general, convirtiéndose en un ícono nacional.

¿Y ahora qué sigue?

En su comunicado, Momo Guzmán aseguró que continuará con su etapa creativa, aunque no ha revelado qué proyecto tomará forma tras colgar la botarga. Por su parte, Turbulence no ha dicho qué pasará con el personaje, aunque es ella quien posee los derechos legales de la Burrita Burrona, lo que impide a Momo seguir usándolo.

Ahora Momo Guzmán continuará con sus nuevos proyectos lejos de la botarga / FB: @momoguzmann

El público está dividido. Mientras unos lamentan la salida de Momo, otros se preguntan si Turbulence reinventará al personaje o si esta será la última vez que veamos a la Burrita en escena.

El fin de la Burrita Burrrona fue anunciado el pasado fin de semana / FB: @momoguzmann