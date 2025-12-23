¿Belinda y Cazzu unirán fuerzas? Lo que dijeron sobre una posible colaboración musical

Luego de que Belinda y Cazzu coincidieran en un evento en la Ciudad de México, los rumores de una posible colaboración musical se dispararon en redes sociales.

IG: @belindapop

Un encuentro que encendió expectativas

Belinda y Cazzu fueron vistas juntas en una premiación reciente, en un momento que llamó la atención no sólo por la presencia de ambas artistas, sino porque se sabe que han sido vinculadas en el pasado por relaciones sentimentales con el cantante Christian Nodal.

En entrevista con la revista Quién, Belinda describió el saludo y la fotografía que compartieron como una muestra de respeto y admiración mutua, sin que se haya discutido un proyecto musical concreto.

“Ni siquiera se dio el momento, más bien nos saludamos con mucho respeto, con admiración y ya… No hay que correr”, señaló Belinda sobre la idea de colaborar en una canción en un futuro.

IG: @belindapop

¿Habrá una colaboración entre Belinda y Cazzu?

Aunque la posibilidad ha emocionado a los seguidores de ambas, actualmente no existe una canción ni un acuerdo oficial entre las artistas. Belinda dejó claro que la puerta no está cerrada, pero insistió en que aún no se ha trabajado ni planificado ningún material juntas.

Por su parte, Cazzu ha expresado un punto de vista similar: no considera que sea el momento adecuado para centrar su energía en una colaboración debido al contexto mediático que rodea sus historias personales, aunque tampoco descarta que en otro momento pueda surgir un proyecto conjunto.

“No me parece el mejor momento… hay muchas cosas en común que no son lo que todos comentan”, dijo Cazzu sobre la posibilidad de una colaboración en el futuro.

IG: @cazzu

Respeto y admiración entre colegas

A pesar de no haber planes inmediatos de trabajar en un dueto, ambas artistas han expresado admiración profesional la una por la otra. Belinda describió a Cazzu como “una mujer increíble” y Cazzu ha destacado la trayectoria de la mexicana como parte de su propia formación musical.

IG: @belindapop

Este tipo de declaraciones reflejan un ambiente de respeto que, aunque no se traduce en un proyecto concreto por ahora, mantiene viva la ilusión de que una colaboración entre Belinda y Cazzu podría llegar más adelante, cuando las circunstancias externas lo permitan.