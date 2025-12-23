INAPAM 2026: qué apoyos económicos y beneficios pueden obtener los adultos mayores

En México, las personas adultas mayores cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), un documento oficial que les permite acceder a diversos beneficios económicos indirectos. Para 2026, estos apoyos se mantienen vigentes y representan un alivio para el gasto diario de este sector de la población.

Los apoyos del INAPAM no se entregan en efectivo, pero representan un ahorro importante en el gasto diario./ INAPAM

Es importante aclarar que la credencial INAPAM no otorga dinero en efectivo, pero sí brinda descuentos y beneficios que se traducen en ahorro económico en distintos rubros, como transporte, salud, alimentación, servicios y actividades recreativas.

El objetivo principal del INAPAM es mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, facilitando su acceso a bienes y servicios básicos mediante convenios con instituciones públicas y privadas en todo el país.

Qué apoyos económicos ofrece la credencial INAPAM

Uno de los principales beneficios de la credencial INAPAM son los descuentos en transporte, tanto en autobuses de larga distancia como en algunos sistemas de transporte local, dependiendo del estado y de los convenios vigentes.

Adultos mayores pueden obtener descuentos en transporte, salud, alimentación y servicios con su credencial INAPAM./ X

En el ámbito de la salud, los adultos mayores pueden obtener descuentos en consultas médicas, estudios clínicos, análisis de laboratorio, ópticas, farmacias y servicios dentales, lo que representa un apoyo importante ante los gastos médicos frecuentes en esta etapa de la vida.

También existen beneficios en alimentación, con precios preferenciales en restaurantes, fondas, tiendas de autoservicio y establecimientos afiliados al programa INAPAM, lo que ayuda a reducir el gasto cotidiano.

Otros beneficios vigentes para adultos mayores en 2026

Además, la credencial permite acceder a descuentos en servicios básicos, como pago de agua, predial o algunos trámites administrativos, dependiendo de las disposiciones de cada entidad federativa.

La credencial INAPAM puede tramitarse de forma gratuita al cumplir 60 años de edad./ X

En el ámbito recreativo y cultural, los adultos mayores pueden recibir entradas con descuento o gratuitas a museos, eventos culturales, actividades deportivas y centros de esparcimiento, fomentando su integración social.

El INAPAM también mantiene convenios para capacitación, empleo y actividades productivas, con el fin de impulsar la participación activa de las personas adultas mayores en la vida económica y social.

Para acceder a estos beneficios en 2026, es indispensable contar con la credencial INAPAM vigente, la cual puede tramitarse de manera gratuita al cumplir 60 años, presentando la documentación requerida en los módulos autorizados.