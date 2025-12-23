¿Habrá nieve esta Navidad 2025? Estos son los lugares de México donde podría caer

Para muchos mexicanos, la idea de una “blanca Navidad” es un sueño que solo se ve en películas. Sin embargo, en ciertas regiones de México podría registrarse la caída de nieve o aguanieve durante estas fiestas decembrinas, debido a las bajas temperaturas y la combinación de sistemas fríos que afectan al país en invierno.

La mayoría del país tendrá frío en diciembre, pero no condiciones para una blanca Navidad. / iStock

¿Dónde podría nevar en México esta Navidad 2025?

De acuerdo con pronósticos y condiciones climatológicas invernales, las únicas zonas con verdadera posibilidad de nieve o aguanieve son regiones montañosas con altitud elevada, donde las temperaturas pueden descender lo suficiente para que se formen copos blancos.

Las bajas temperaturas y la altitud son factores clave para la formación de nieve. / iStock

Principales lugares con posibilidad de nieve

Chihuahua: Creel, Guazapares, Uruachi, Bocoyna y Moris son regiones serranas con altitudes que podrían favorecer nevadas.

Durango: Mexiquillo podría registrar nieve por sus elevaciones.

Aguascalientes: San José de Gracia se encuentra en una zona con clima invernal propicio.

Coahuila: Arteaga es otro punto donde las bajas temperaturas podrían generar nieve.

Zacatecas: Sombrerete, en altitud, también figura entre los lugares con posibilidad de copos.

El frío se intensifica durante la temporada invernal en México. / iStock

Estas regiones cuentan con geografía montañosa, condición clave para que las temperaturas bajen lo suficiente como para que ocurra nieve o aguanieve durante el invierno.

Mientras que la mayor parte de México vivirá temperaturas frías en Navidad, solo algunas regiones montañosas del norte y centro tienen posibilidad real de nieve o aguanieve. Para quienes buscan vivir ese momento especial, planear una visita a zonas elevadas y con condiciones meteorológicas favorables es la mejor opción estas fiestas.