Avengers: Doomsday revela su primer tráiler y confirma el regreso de Chris Evans

El avance confirmó el regreso de Chris Evans como Capitán América y adelantó una amenaza capaz de poner en riesgo al multiverso

Marvel Studios presentó el primer tráiler de Avengers: Doomsday, una película que promete cambiar el rumbo del Universo Cinematográfico de Marvel. | Marvel
Mariana Alcántara Contreras
23 de Diciembre de 2025

Marvel Studios volvió a sacudir a sus fans tras liberar el primer avance oficial de Avengers: Doomsday, la próxima gran apuesta del Universo Cinematográfico de Marvel. El tráiler confirma que la franquicia entra en una etapa más oscura y ambiciosa, marcada por el colapso del multiverso y una amenaza que pondrá en jaque a todos los héroes.

La cinta llegará a los cines en 2026 y marcará un punto de quiebre en la saga de los Vengadores./ Marvel
Desde los primeros segundos, el adelanto deja claro que no se trata de una misión convencional. Las imágenes muestran escenarios devastados, fracturas entre realidades y un tono apocalíptico que anticipa uno de los conflictos más grandes que ha enfrentado el equipo de los Vengadores.

Uno de los momentos que más impacto generó fue la aparición de Chris Evans, quien regresa al MCU como Capitán América. Aunque Marvel no ha detallado bajo qué circunstancias vuelve el actor, su presencia refuerza las teorías sobre variantes, líneas temporales alternas y versiones desconocidas del personaje.

El primer vistazo a Avengers: Doomsday generó gran conversación entre los fans en redes sociales./ Marvel
Un enemigo que amenaza con destruir el multiverso

El tráiler introduce pistas sobre la nueva amenaza central de la historia, una fuerza capaz de provocar el llamado “Doomsday”, un evento que podría borrar realidades completas. Esta figura se perfila como uno de los villanos más peligrosos en la historia del MCU, elevando las apuestas más allá de lo visto en entregas anteriores.

 

Además de los regresos, Avengers: Doomsday reunirá a varios personajes clave del universo Marvel, combinando héroes clásicos con nuevas figuras que tendrán un papel decisivo en la batalla. El avance sugiere tensiones internas, alianzas inesperadas y decisiones que podrían cambiar el destino del equipo.

Fecha de estreno y el futuro del MCU

Marvel Studios confirmó que Avengers: Doomsday se estrenará en 2026, posicionándose como uno de los lanzamientos más importantes de la saga en los próximos años. La película será fundamental para cerrar tramas abiertas y preparar el camino hacia los eventos que definirán el futuro del MCU.

El proyecto promete un despliegue visual de gran escala, con secuencias de acción masivas y una narrativa que apuesta por el drama y la tensión. Con este primer tráiler, Marvel deja claro que los Vengadores enfrentarán su desafío más grande hasta ahora.

El tráiler adelanta batallas de gran escala y escenarios que reflejan el colapso de distintas realidades./ Pelicomic
