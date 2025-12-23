Así es la Verbena Navideña en el Zócalo de la CDMX

La Verbena Navideña en el Zócalo de la Ciudad de México se ha convertido en uno de los eventos más esperados del cierre de año, al reunir tradición, cultura y entretenimiento gratuito en el corazón del país. Durante las fiestas decembrinas, la Plaza de la Constitución se transforma en un enorme espacio festivo que recibe a miles de familias, turistas y capitalinos.

El Zócalo de la Ciudad de México se transforma en una gran villa navideña con iluminación monumental y decoración especial por las fiestas decembrinas./ Contra/ Georgina Sanchez

Este festejo forma parte del llamado Festival Luces de Invierno, una iniciativa del Gobierno capitalino que busca ofrecer actividades culturales accesibles para todo público. La verbena no solo celebra la Navidad, sino que también acompaña los últimos días del año y la llegada de los Reyes Magos, con una programación diaria que se extiende por varias semanas.

Uno de los principales atractivos es la ambientación del Zócalo, que se llena de iluminación monumental, figuras decorativas y espacios diseñados para el recorrido familiar. Desde túneles de luz hasta árboles navideños de gran tamaño, el lugar se convierte en un punto ideal para caminar, tomarse fotos y convivir en un ambiente festivo.

Luces, decoración y tradición en el corazón de la ciudad

La Verbena Navideña destaca por su apuesta visual. El Zócalo luce esculturas luminosas con motivos navideños, nochebuenas gigantes y un nacimiento monumental que retoma elementos de la tradición mexicana. Estas instalaciones no solo decoran el espacio, sino que también buscan reforzar el sentido cultural de las celebraciones decembrinas.

Familias completas recorren la Verbena Navideña, uno de los eventos gratuitos más concurridos del cierre de año en la capital del país./ Contra/ Contra/ Georgina Sánchez

Además, se habilitan zonas interactivas para niñas y niños, así como espacios pensados para el descanso y la convivencia. La intención es que el recorrido sea accesible y atractivo para personas de todas las edades, convirtiendo la visita en una experiencia completa más allá de un simple paseo.

Música, actividades y ambiente familiar

Otro de los ejes de la verbena es la música en vivo. A lo largo de varios días se presentan coros, orquestas y artistas de distintos géneros, desde propuestas tradicionales hasta rock, ska y música popular, lo que permite que cada jornada tenga una oferta distinta para el público.

La iluminación y las figuras decorativas se han convertido en uno de los principales atractivos para tomarse fotografías en el Centro Histórico./ Contra/ Georgina Sánchez

A la par de los conciertos, la Verbena Navideña incluye pastorelas, presentaciones teatrales, actividades culturales y una feria artesanal donde es posible encontrar regalos, comida típica y productos hechos por manos mexicanas. Todo esto contribuye a generar un ambiente de fiesta continua en el Centro Histórico.

Con entrada libre y una amplia oferta cultural, la Verbena Navideña en el Zócalo se consolida como un espacio de encuentro que mezcla celebración, identidad y entretenimiento, reafirmando su lugar como uno de los eventos decembrinos más importantes de la Ciudad de México.