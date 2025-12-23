Dólar hoy 23 de diciembre de 2025: el peso vuelve a ganar terreno en México

El precio del dólar en México inició este martes 23 de diciembre de 2025 en $17.94 pesos por unidad, de acuerdo con la cotización del mercado interbancario.

El dato representa una ligera caída frente al cierre del lunes 22 de diciembre, cuando la divisa estadounidense terminó alrededor de los $18.00 pesos. Con ello, el dólar vuelve a colocarse por debajo de la barrera psicológica de los 18 pesos.

El arranque de jornada confirma un mercado cambiario estable, con el peso mexicano manteniendo una tendencia favorable en la recta final del año.

El dólar se cotiza promedio en $17.94 pesos por unidad/Google

Precio promedio del dólar hoy: compra y venta

En el mercado al menudeo, el promedio nacional del dólar se ubica este martes en:

Compra: $17.6568 pesos

Venta: $18.2278 pesos

Estos valores se mantienen prácticamente sin cambios respecto al día previo, reflejando un comportamiento controlado del tipo de cambio.

El dólar sigue cayendo en el mercado y nuevamente se cotiza por debajo de los $18.00 pesos/Pixabay

Así se cotiza el dólar en bancos este 23 de diciembre

Las principales instituciones financieras del país reportan las siguientes cotizaciones en ventanilla:

Banco Azteca

• Compra: $17.75

• Venta: $18.59

BBVA Bancomer

• Compra: $17.12

• Venta: $18.25

Banxico Interbancario

• Compra/Venta: $17.9816

Banxico FIX

• Compra/Venta: $17.9785

Banorte

• Compra: $16.80

• Venta: $18.30

Santander

• Compra: $16.85

• Venta: $18.55

Diario Oficial de la Federación (DOF)

• Compra/Venta: $17.9785

Banregio

• Compra: $17.20

• Venta: $18.60

Banjército

• Compra: $17.40

• Venta: $18.50

Afirme

• Compra: $17.20

• Venta: $18.70

Intercam

• Compra: $17.47

• Venta: $18.47

Monex

• Compra: $17.09

• Venta: $18.89

SAT (referencia)

• Compra/Venta: $17.9785

Scotiabank

• Compra: $16.00

• Venta: $19.00

Ve por Más (BX+)

• Compra: $17.43

• Venta: $18.45

Banamex / Citibanamex

• Compra: $17.40

• Venta: $18.40

En ventanillas, el precio de venta del dólar oscila entre $18.25 y $19.00 pesos, dependiendo del banco.

El peso mexicano mantiene su buena racha frente al dólar estadounidense/Pixabay

El comportamiento del dólar en la última semana

Durante los últimos siete días, el tipo de cambio ha mostrado una tendencia descendente, moviéndose de niveles cercanos a $18.05 pesos hasta situarse hoy en $17.94 pesos.

Este comportamiento ha estado influido por:

Menor actividad financiera por el periodo vacacional.

por el periodo vacacional. Un dólar débil en los mercados internacionales.

en los mercados internacionales. Flujos estacionales de cierre de año que continúan favoreciendo al peso mexicano.

La volatilidad se mantiene baja y los movimientos diarios han sido de apenas unos centavos.

Así se perfila el dólar previo a Nochebuena

Con un arranque en $17.94 pesos, el dólar alcanza uno de sus niveles más bajos de diciembre.

La expectativa es que el tipo de cambio se mantenga estable o con ligeros ajustes durante los próximos días, conforme se reduce la actividad en los mercados por las festividades.

Por ahora, el peso mexicano cierra fuerte la jornada previa a Nochebuena, mientras el dólar continúa perdiendo terreno de forma gradual.