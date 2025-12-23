Alcohol pirata en Navidad y Año Nuevo: así puedes identificar bebidas falsas

Con la llegada de la Navidad y el Año Nuevo, el consumo de bebidas alcohólicas incrementa de forma considerable en México, lo que también eleva el riesgo de adquirir alcohol pirata o adulterado. Este tipo de productos no solo representa un fraude para el consumidor, sino que puede provocar graves daños a la salud.

Autoridades recomiendan comprar bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos formales y autorizados./ Pixabay

Autoridades fiscales y sanitarias han advertido que las bebidas falsificadas suelen venderse a precios más bajos y, en muchos casos, se distribuyen en comercios informales, tianguis o puntos de venta no autorizados. Por ello, recomiendan extremar precauciones durante las compras para las celebraciones decembrinas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha difundido una serie de recomendaciones para ayudar a la población a identificar botellas originales y evitar el consumo de alcohol ilegal, el cual puede contener sustancias tóxicas como metanol.

Cómo identificar una botella de alcohol original

Uno de los primeros puntos a revisar es el marbete fiscal, una etiqueta oficial que debe estar adherida al cuello de la botella. Este sello debe encontrarse en buen estado, sin señales de alteración, roturas o reutilización, ya que su función es comprobar que el producto pagó los impuestos correspondientes.

Las bebidas adulteradas pueden contener sustancias tóxicas que representan un grave riesgo para la salud./ Pixabay

También es importante revisar el estado del envase. Las botellas originales suelen tener etiquetas bien alineadas, sin errores ortográficos ni impresiones borrosas. Si el pegamento es excesivo, la etiqueta está mal colocada o presenta manchas, podría tratarse de una bebida falsificada.

Otro aspecto clave es el líquido. Si el alcohol se observa turbio, con residuos, partículas flotando o un color diferente al habitual, es una señal de alerta. Las bebidas originales mantienen una apariencia limpia y uniforme.

Riesgos del alcohol adulterado y recomendaciones

El consumo de alcohol pirata puede provocar desde dolores de cabeza, náuseas y vómito, hasta intoxicaciones severas, daño neurológico e incluso la muerte, dependiendo de las sustancias utilizadas en su elaboración. Por ello, las autoridades insisten en no minimizar los riesgos.

Revisar el estado del envase, la etiqueta y el líquido ayuda a evitar el consumo de alcohol pirata./ Pixabay

Entre las recomendaciones principales se encuentra comprar bebidas únicamente en establecimientos formales, conservar el ticket de compra y evitar adquirir alcohol en lugares improvisados o sin referencias claras del vendedor.

En caso de detectar un producto sospechoso, el SAT exhorta a no consumirlo y a reportarlo a las autoridades correspondientes, con el fin de evitar que otras personas se vean afectadas.

Durante las fiestas decembrinas, la prevención es clave. Identificar bebidas originales no solo protege el bolsillo, sino que también puede marcar la diferencia entre una celebración segura y una emergencia de salud.