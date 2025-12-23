Cómo una exestrella de Nickelodeon terminó viviendo en la calle: el caso de Tylor Chase

Lo que durante años fue una carrera actoral se ha transformado en una situación de vulnerabilidad para Tylor Chase, conocido por interpretar a Martin Qwerly en la serie Ned’s Declassified School Survival Guide de Nickelodeon. Un video difundido en redes sociales lo muestra viviendo en situación de calle en Riverside, California, lo que ha generado conmoción entre seguidores y excompañeros.

Tylor Chase ha sido captado en diferentes situciones en la calle. / X: @OmaleePrinx

¿Qué muestra el video viral?

El clip, compartido en TikTok, presenta a Chase, de 36 años, caminando por una calle de Riverside y siendo reconocido por una persona que lo grabó al verlo con un aspecto notoriamente deteriorado y ropa desgastada. El video se volvió viral rápidamente, provocando reacciones de preocupación por parte de los seguidores de la serie.

Este nuevo registro se suma a otros similares que habían circulado previamente, donde se observó al actor en situaciones parecidas y algunas interacciones breves con quienes lo reconocían por sus papeles televisivos.

Imagenes de Tylor Chase viviendo en la calle. / Redes sociales

Excompañeros y reacciones ante su situación

Antes de esta última aparición, varios excompañeros de elenco de El Manual de Ned ya habían expresado consternación por su situación en conversaciones informales y entrevistas. En ocasiones pasadas, compartieron tristeza y la dificultad de ver a alguien que fue parte de una era recordada de la televisión juvenil en condiciones adversas.

La repercusión no se ha limitado a sus colegas: seguidores en redes sociales han compartido mensajes emotivos, reflejando el impacto de ver a una figura de la infancia en un contexto de vulnerabilidad.

El video reciente de Tylor Chase. / Redes sociales

La postura de su familia y el apoyo en redes

Tras la viralización de videos anteriores sobre la situación de Chase, su madre solicitó detener campañas de recaudación de fondos organizadas por terceros, explicando que su hijo necesita atención médica especializada, no simplemente dinero. Según declaraciones atribuidas a la madre, Chase ha tenido dificultades para gestionar objetos personales y recursos, lo que complicaría el uso directo de donaciones.

Este contexto ha enfocado la conversación no solo en la situación inmediata de Chase, sino en la importancia de la asistencia en salud mental y apoyo profesional para personas en circunstancias similares, especialmente cuando enfrentan condiciones complejas como adicción o trastornos no diagnosticados.

La madre del actor solicitó detener las campañas de recaudación de fondos. / Nickelodeon / Redes sociales

¿Qué ha significado para su carrera y qué representa su situación?

Tylor Chase alcanzó popularidad como actor infantil a principios de los años 2000 gracias a su papel en una serie de Nickelodeon muy recordada por jóvenes. Su trayectoria contrastante —de la fama temprana a su situación actual— ha reavivado discusiones sobre el bienestar de las figuras que crecieron bajo los reflectores y luego se enfrentan a desafíos fuera del ojo público.