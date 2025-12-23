Detienen a youtuber Jaime ‘N’ por presunta trata de personas y secuestro en el caso de Doña Lety

Lo que comenzó como videos virales en redes sociales terminó en la detención del youtuber Jaime ‘N’, acusado por los presuntos delitos de trata de personas y secuestro en contra de Doña Lety, personaje que se volvió famoso por memes y clips en internet, pero que, al mismo tiempo, habría sido víctima de un delito.

Autoridades de Zacapoaxtla, Puebla, confirmaron la detención de Jaime ‘N’ la tarde del lunes 22 de diciembre. El influencer era buscado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), que incluso ofrecía una recompensa de 350 mil pesos a quien proporcionara información que permitiera su captura.

Fue detenido en Zacapoaxtla, Puebla Jaime 'N'/X: @JCarlos_Valerio

¿Por qué acusan a Jaime ‘N’?

Jaime ‘N’ es investigado por los presuntos delitos de trata de personas y secuestro en perjuicio de Doña Lety, una mujer de la tercera edad a quien comenzó a grabar desde 2020, aparentemente sin su consentimiento, para subir los videos a redes sociales.

Los clips se hicieron virales por la forma coloquial de hablar de la señora y por sus constantes quejas cuando quedaba inconforme con los alimentos o productos que le regalaban.

La Fiscalía de Veracruz ofrecía recompensa para dar con el paradero de Jaime 'N'/Fiscalía de Veracruz

Una relación marcada por dependencia

Doña Lety supuestamente presentaba problemas de salud que le impedían caminar y trabajar, por lo que dependía casi por completo de lo que le proporcionaba Jaime ‘N’.

En ese contexto, el influencer se convirtió para ella en una especie de benefactor, ya que aseguraba cubrir sus consultas médicas y medicamentos, lo que lo posicionó públicamente como su “héroe”.

El rescate que cambió la historia

La narrativa cambió en septiembre de 2024, cuando Doña Lety fue rescatada por elementos de la Guardia Nacional en Veracruz, luego de que presuntamente escapó de su secuestrador.

La mujer señaló directamente a Jaime ‘N’ como la persona que la privó de su libertad durante aproximadamente dos años, lo que detonó una investigación formal por parte de las autoridades.

En 2024 Doña Lety escapó de sus secuestrados y fue rescatada por la Guardia Naciona/X: @MrDoctorOficial

Otra desaparición ligada al caso

A la investigación se sumó un nuevo elemento: en 2025 fue reportada como desaparecida en Veracruz Rosa Elena Pimienta Santos, quien fuera exnovia de Jaime ‘N’, hecho que reforzó las líneas de investigación en su contra.

Detención en Puebla y posible traslado a Veracruz

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), Jaime ‘N’ fue capturado en la colonia Centro de Zacapoaxtla, Puebla, mientras vestía:

Chamarra café

Playera gris

Pantalón de mezclilla claro

Botas cafés

Tras su aseguramiento, este martes ingresó al Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C5, aunque se espera que en las próximas horas o días sea trasladado al estado de Veracruz, donde la Fiscalía mantiene abierta la investigación.

Las penas por los delitos que se le imputan

En México, el delito de trata de personas se castiga con penas de entre 5 y 40 años de prisión, mientras que el secuestro contempla una pena mínima de 40 años, que puede aumentar si existen agravantes.

Doña Lety se hizo viral en redes sociales, pero al mismo tiempo, todo indica que era víctima de un secuestro/X: @MrDoctorOficial

De influencer a político

Antes del escándalo que derivó en su detención, Jaime ‘N’ fue candidato a la Presidencia Municipal de Tantoyuca por el partido Movimiento Ciudadano, hecho que ha generado mayor atención pública y mediática sobre el caso.