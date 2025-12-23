VIDEO: Payaso Pichurris golpea a trabajador en posada tras comentario ofensivo hacia su esposa

En redes sociales se ha hecho viral un video grabado durante una comida de fin de año en una empresa dedicada al transporte público en Campeche, la cual, lejos de terminar con abrazos navideños y buenos deseos de Año Nuevo, fue suspendida luego de que el payaso contratado para amenizar el evento golpeó a uno de los invitados tras un comentario ofensivo hacia su esposa.

El protagonista del escándalo es un payaso llamado Pichurris, originario de Campeche/Facebook: Pichurris Clown

El momento que desató la pelea en la posada

En las grabaciones que circulan en internet se observa cómo el payaso identificado como “Pichurris” se dispone a iniciar su espectáculo, diseñado para público adulto, por lo que los albures, groserías y comentarios en doble sentido son parte habitual de su rutina.

Sin embargo, todo se salió de control cuando el comediante se acercó a un chofer de la empresa Movibús de Campeche, dejando claro desde el inicio que su intención era hacer su show sin ofender ni ser ofendido.

“Compadre, buenas tardes, vamos a empezar con el cotorreo. Soy el Payaso Pichurris, te invitamos a que el día de hoy te diviertas, voy a divertir a la gente, no vengo a ofender a nadie, ¿va?”, le dice el comediante al trabajador, mientras lo abraza y le cede el micrófono.

El payaso lanzó un golpe al trabajador luego de referirse a su esposa/Facebook: Pichurris Clown

El comentario que provocó la agresión

El empleado de Movibús, aparentemente alcoholizado, toma el micrófono y pregunta:

“¿Y cómo está tu vieja?”

En un primer momento, el payaso responde con humor:

“Guapa”.

No obstante, la situación escaló cuando el chofer remató con:

“Riquísima”.

A lo que Pichurris respondió con un rápido:

“¡Claro!”

Acto seguido, lanzó un puñetazo al rostro del trabajador, seguido de varios golpes y empujones, hasta que ambos terminaron en el suelo. Durante algunos segundos, los invitados no reaccionaron, ya que al inicio pensaron que la pelea formaba parte de la rutina.

El payaso hizo un live para explicar por qué su reacción violenta en la posada/Facebook: Pichurris Clown

“Defendí a mi esposa”: la versión del payaso Pichurris

Horas después, en un live transmitido en sus redes sociales, el payaso Pichurris explicó lo ocurrido y aseguró que no era la primera vez que ofrecía su espectáculo para la empresa Movibús, por lo que los empleados ya lo conocían.

Según su versión, el chofer que hizo el comentario ofensivo lo insultó desde su llegada al evento, presuntamente por encontrarse bajo los efectos del alcohol.

“Mi esposa no es protagonista del show. Yo simplemente defendía a mi esposa. Tú me puedes decir lo que quieras, pero si te metes con mi familia… Yo no lo voy a negar, yo le pegué, sí, porque me dio coraje que se metiera con mi esposa”, declaró.

El payaso Pichurris reconoció que se equivocó en golpear al hombre/Facebook: Pichurris Clown

Cancelan posadas, pero respetan pago al comediante

Pichurris reconoció que su reacción no fue profesional, aunque insistió en que no permitiría faltas de respeto hacia su familia.

“Sí la regué en haberlo golpeado, no es profesional, pero tampoco me voy a dejar de nadie. No voy a dejar que ofendan a mi esposa o a mi familia”, agregó.

Tras el incidente, la empresa de transporte decidió cancelar el resto de las posadas, aunque, de acuerdo con el propio comediante, sí le pagaron las fechas que ya tenía pactadas.