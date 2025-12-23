¡Qué elegancia! Nike relanzó equipación con la que la Selección de Nigeria ganó oro olímpico ante Argentina

El mundo del fútbol tiene la capacidad única de detener el tiempo a través de ciertas prendas que, más allá de ser simples uniformes, se transforman en verdaderos estandartes culturales. Nike Football, consciente del poder que reside en su archivo histórico, ha decidido dar un paso atrás en el calendario para traer al presente una de las piezas más queridas y reconocibles de la década de los noventa.

Se trata de la camiseta de local de la Selección de Nigeria de 1996, una prenda que no solo evoca recuerdos de gloria deportiva, sino que marcó un antes y un después en el diseño de equipaciones a nivel internacional. Originalmente, esta pieza fue la piel que vistieron las Súper Águilas durante su legendaria participación en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, un torneo donde el conjunto africano no solo compitió, sino que cambió la narrativa del fútbol mundial para siempre.

Nike revivió el recuerdo de la Selección de Nigeria de Atlanta 1996 | MEXSPORT

¿Cómo es el nuevo uniforme de Nigeria hecho por Nike?

La fidelidad con la que se ha tratado esta reedición es digna de mención para los coleccionistas y aficionados. Al observar la prenda, es imposible no notar el inconfundible diseño organizado en bloques de color verde y blanco que fluyen con una armonía que parece no haber envejecido. Y ahora, de cara a la Copa Africana de Naciones, Nigeria tratará de emurar la grandeza del pasado para ganar un campeonato más.

La disposición de los elementos es exactamente la misma que cautivó a los espectadores hace casi treinta años: la clásica marca de Nike y el escudo de Nigeria se encuentran ubicados en la parte frontal central, lo que rompe con la estética convencional de la época y establece un estándar de simetría que muchos intentaron imitar posteriormente.

Casi tres décadas después, el diseño sigue siendo tan audaz y vanguardista como en 1996, y se consolida como una imagen que marcó una época y que ayudó a redefinir la forma en que las camisetas de la selección nacional podían vivir más allá del campo. Además del jersey, Nike también sacó una chamarra, como parte de la colección y que hace estas prendas todavía más especiales.

La nueva playera de Nigeria emula al uniforme utilizado hace 29 años | CAPTURA

Así fue la hazaña de las Súper Águilas en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996

Para entender el peso de esta camiseta, es fundamental recordar el trayecto de aquel equipo que la llevó a lo más alto del podio olímpico en suelo estadounidense. En la fase de grupos, las Súper Águilas comenzaron su camino con paso firme al vencer 1-0 a Hungría, resultado que fue respaldado por una victoria de 2-0 frente a Japón.

A pesar de que cerraron esa primera etapa con un tropiezo al caer 1-0 ante Brasil, el equipo ya había demostrado tener los argumentos necesarios para pelear contra cualquier potencia. En la instancia de Cuartos de Final, Nigeria se midió ante la Selección Mexicana y se impuso con un marcador de 2-0 que les dio el pase a la Semifinal.

Fue en dicha ronda donde el destino les permitió tomar revancha ante la Verdeamarela en un partido que se mantiene como uno de los más emocionantes en la historia del torneo; tras un duelo intenso, Nigeria consiguió la victoria 4-3 en tiempo extra, eliminando a Brasil. El cierre de esta travesía épica tuvo lugar en la gran final contra Argentina, un encuentro sumamente cerrado donde las Súper Águilas se impusieron 2-3.

México cayó en Cuartos de Final ante aquella histórica Nigeria | MEXSPORT

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD