¿Memoria selectiva? Marcelo olvidó la Final que perdió con Brasil ante México en Londres 2012

Uno de los mejores momentos en la historia de la Selección Mexicana es el oro olímpico del torneo de futbol de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con doblete de Oribe Peralta, uno de los refuerzos mayores, el Tri de Luis Fernando Tena se impuso 1-2 a Brasil y ganó su primer campeonato en este torneo.

México se quedó con el oro olímpico en Londres 2012 | MEXSPORT

Pero mientras para México es un momento memorable, para la Verdeamarela es un capítulo de su historia que es preferible dejar en el olvido. Al menos en el caso de algunos jugadores como Marcelo, quien no recordaba la Final perdidad en el Estadio de Wembley y cuya reacción causa gracia en redes sociales.

¿Qué dijo Marcelo sobre la Final en los Juegos Olímpicos de Londres 2012?

En el noveno episodio del podcast de Íker Casillas, Bajo los palos, Marcelo fue el invitado especial del exportero de Real Madrid. Y si bien durante la charla se enfocaron en la vivencia del brasileño con los Merengues, cómo fue su llegada, su adaptación, etc., el portero español no perdió la oportunidad por preguntarle sobre la Final olímpica.

Fue en charla con Íker Casillas que Marcelo habló sobre Londres 2012 | CAPTURA

"¿Qué recuerdas de la Final de la Olimpiada?", preguntó Casillas en un momento de la charla. "¿La Final de la Olimpiada?" reflexionó Marcelo e hizo una pausa antes de entender a lo que hacía referencia su excompañero. "¡Ah sí! Ya no me acordaba, ¿eh? contra México", señaló el brasileño.

Casillas no perdió la oportunidad de burlarse ante lo ocurrido. "Yo estoy aquí para recordártelo", señaló el guardameta campeón del mundo con la Selección de España dos años antes, en el Mundial de Sudáfrica 2010. "Las mierdas sí, ¿no?" le reclamó Marcelo entre risas. "Todo el mundo conoce al Marcelo que ha ganado títulos y tal, pero también me gusta que la gente conozca lo que supone perder", se defendió Iker.

Marcelo olvidó por un momento la Final perdida | MEXSPORT

Así vivió Marcelo la derrota de Brasil ante México en 2012

Para el defensa lateral, Londres 2012 supusieron sus segundos Juegos Olímpicos con la Verdeamarela. "La verdad es que es diferente", expresó Marcelo sobre la posibilidad de disputar este torneo, en el cual ganó el bronce en Pekín 2008, además de la plata cuatro años más tarde. "Para mí son muy especiales aunque no haya ganado el oro".

"La Final que perdimos contra México, teníamos todo muy controlado, le equipo era muy bueno, con Hulk, Neymar. Era un equipazo, pero el futbol es así. Yo me sentí como ir a la guerra con mi selección, sin grandes patrocinadores, comiendo con la gente, con todo el mundo. Y eso para mí fue una realidad muy bonita que viví", señaló.