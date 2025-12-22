Aeronave de la Marina se estrella en Texas; reportan cinco muertos

Una aeronave perteneciente a la Secretaría de Marina–Armada de México sufrió un accidente aéreo en Galveston, Texas, cuando realizaba un traslado con fines médicos, lo que derivó en un saldo de cinco personas fallecidas de las ocho que se encontraban a bordo, según información oficial confirmada por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Autoridades mexicanas y estadounidenses coordinaron la atención tras el accidente de la aeronave de la Semar./ AP

El vuelo tenía como objetivo trasladar a un paciente pediátrico con quemaduras hacia un hospital especializado en Galveston, como parte de una misión de apoyo humanitario vinculada a la Fundación Michou y Mau. En la aeronave viajaban dos pilotos y seis tripulantes, incluido el menor de edad.

Tras el siniestro, la Secretaría de Marina informó que dos personas fueron rescatadas con vida, mientras que una más permanece sin localizar, por lo que continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrió el impacto.

La Secretaría de Marina informó que el vuelo formaba parte de una misión humanitaria en territorio estadounidense./ AP

Autoridades de la Guardia Costera de Estados Unidos participaron en las tareas de auxilio y confirmaron la cifra de víctimas, además de colaborar en la atención médica de los sobrevivientes y en las maniobras para localizar a la persona desaparecida.

De acuerdo con reportes de la policía local, la aeronave cayó en una zona acuática con una profundidad aproximada de entre cuatro y cinco pies, lo que obligó al despliegue de embarcaciones de rescate y servicios de emergencia, incluyendo ambulancias que se trasladaron hasta el punto del accidente.

#ÚltimaHora | La Secretaría de Marina confirma que dos personas murieron y cuatro sobrevivieron luego de desplomarse en Galveston, Texas; aún se busca a más pasajeros. #LasNoticiasDeFORO con @saidochoa | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/2nK45H7Rzr — N+ FORO (@nmasforo) December 23, 2025

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó públicamente el fallecimiento de las cinco personas y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. En un comunicado, la dependencia señaló que mantiene comunicación permanente con la Secretaría de Marina para dar seguimiento a la situación.

Asimismo, la Cancillería informó que el Consulado General de México se encuentra en contacto con autoridades en Houston, con el objetivo de brindar apoyo consular y acompañamiento a las familias afectadas por el accidente.

Las autoridades mexicanas indicaron que continuarán informando conforme se confirmen datos oficiales y reiteraron su compromiso de colaborar con las instancias estadounidenses para esclarecer las causas del accidente, ocurrido durante una misión de carácter humanitario.