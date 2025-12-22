Aeronave de la Marina se estrella en Texas; reportan cinco muertos

El accidente tuvo lugar el lunes cerca de la base de una calzada cerca de Galveston

Aeronave de la Marina se estrella en Texas; reportan cinco muertos
Una aeronave de la Secretaría de Marina se estrelló en Galveston, Texas, mientras realizaba una misión de apoyo médico. | AP
Mariana Alcántara Contreras
22 de Diciembre de 2025

Una aeronave perteneciente a la Secretaría de Marina–Armada de México sufrió un accidente aéreo en Galveston, Texas, cuando realizaba un traslado con fines médicos, lo que derivó en un saldo de cinco personas fallecidas de las ocho que se encontraban a bordo, según información oficial confirmada por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Autoridades mexicanas y estadounidenses coordinaron la atención tras el accidente de la aeronave de la Semar./ AP
Autoridades mexicanas y estadounidenses coordinaron la atención tras el accidente de la aeronave de la Semar./ AP 

 

El vuelo tenía como objetivo trasladar a un paciente pediátrico con quemaduras hacia un hospital especializado en Galveston, como parte de una misión de apoyo humanitario vinculada a la Fundación Michou y Mau. En la aeronave viajaban dos pilotos y seis tripulantes, incluido el menor de edad.

Tras el siniestro, la Secretaría de Marina informó que dos personas fueron rescatadas con vida, mientras que una más permanece sin localizar, por lo que continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrió el impacto.

La Secretaría de Marina informó que el vuelo formaba parte de una misión humanitaria en territorio estadounidense./ AP
La Secretaría de Marina informó que el vuelo formaba parte de una misión humanitaria en territorio estadounidense./ AP 

 

Autoridades de la Guardia Costera de Estados Unidos participaron en las tareas de auxilio y confirmaron la cifra de víctimas, además de colaborar en la atención médica de los sobrevivientes y en las maniobras para localizar a la persona desaparecida.

De acuerdo con reportes de la policía local, la aeronave cayó en una zona acuática con una profundidad aproximada de entre cuatro y cinco pies, lo que obligó al despliegue de embarcaciones de rescate y servicios de emergencia, incluyendo ambulancias que se trasladaron hasta el punto del accidente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó públicamente el fallecimiento de las cinco personas y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. En un comunicado, la dependencia señaló que mantiene comunicación permanente con la Secretaría de Marina para dar seguimiento a la situación.

Asimismo, la Cancillería informó que el Consulado General de México se encuentra en contacto con autoridades en Houston, con el objetivo de brindar apoyo consular y acompañamiento a las familias afectadas por el accidente.

Las autoridades mexicanas indicaron que continuarán informando conforme se confirmen datos oficiales y reiteraron su compromiso de colaborar con las instancias estadounidenses para esclarecer las causas del accidente, ocurrido durante una misión de carácter humanitario.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que mantiene coordinación con la Semar y autoridades locales para apoyar a las familias afectadas./ Captura de pantalla
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que mantiene coordinación con la Semar y autoridades locales para apoyar a las familias afectadas./ Captura de pantalla 

 

TE PUEDE INTERESAR

Carmen Aristegui se despide de CNN tras más de dos décadas: “lo que toca es dar gracias”

Contra | 22/12/2025

Carmen Aristegui se despide de CNN tras más de dos décadas: “lo que toca es dar gracias”
UNAM confirma en Querétaro al ajolote del Altiplano tras 15 años sin registros

Contra | 22/12/2025

UNAM confirma en Querétaro al ajolote del Altiplano tras 15 años sin registros
¿Te borran del Buró de Crédito en 2026? Estas deudas sí desaparecen

Contra | 22/12/2025

¿Te borran del Buró de Crédito en 2026? Estas deudas sí desaparecen
Te recomendamos
Carmen Aristegui se despide de CNN tras más de dos décadas: “lo que toca es dar gracias”
Tendencias
Seguridad

LO ÚLTIMO