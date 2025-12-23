“Mil pesos ya no alcanzan”: la Navidad más cara para la cena familiar

A pocos días de la Navidad, el presupuesto destinado a la cena de Nochebuena se ha convertido en una preocupación constante para muchas familias. El aumento en el precio de productos básicos y platillos tradicionales obliga a los consumidores a ajustar sus gastos y replantear el menú. Sondeos realizados por CONTRA a compradores revelan cuánto planean gastar y cómo perciben el encarecimiento de los alimentos.

¿Cuánto planean gastar las personas en la cena de Navidad?

Los presupuestos varían según el número de integrantes y los platillos que se prepararán, aunque el común denominador es la percepción de que los precios están más altos que en años anteriores.

Carmen Santillán explicó que su presupuesto es limitado y que incluso una cantidad que antes era suficiente hoy ya no alcanza.

“Mi presupuesto es poco, poco, porque ahora en realidad mil pesos no es nada. El jitomate, la papa, los nopales, todo está carísimo. El bacalao, los romeritos… creo que mil pesos no me va a alcanzar”, comentó.

En otro caso, José María señaló que hasta el momento su familia ha gastado alrededor de 1,300 pesos, aunque reconoce que el costo de los productos ha aumentado.

“Algunos precios están elevados a años anteriores. Actualmente ya nada es barato, sí es considerable”, indicó.

¿Es más barato comprar en el mercado o en el supermercado?

Además del monto total, los consumidores también comparan precios entre distintos puntos de venta. José María destacó que la diferencia entre mercados y supermercados ya no es tan marcada como antes.

“Anteriormente decíamos que el supermercado era más caro; actualmente yo digo que no, que es igual o hasta más barato en ciertos productos”, afirmó.

Esta percepción influye en la forma en que las familias deciden dónde hacer sus compras para intentar ahorrar en la cena navideña.

Platillos tradicionales, los más afectados por el alza

Quienes optan por preparar platillos clásicos como bacalao y romeritos reconocen que estos productos son de los más caros en esta temporada. Gabriela, otra de las personas consultadas, estima un gasto mayor debido a estos ingredientes.

“Yo le calculo unos 2,000 pesos, porque voy a hacer bacalao y romeros, pero el bacalao está un poco elevado de precio. El mole y todo eso ha subido demasiado”, señaló.

