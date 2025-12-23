Año Nuevo 2026 en CDMX: Revelan lista de artistas que se presentarán GRATIS en Paseo de la Reforma

Está todo listo para que el próximo 31 de diciembre, Paseo de la Reforma se convierta en una enorme pista de baile para recibir el Año Nuevo 2026. Aunque la noticia ya se había dado a conocer desde hace varios días, ahora se revelaron más detalles como el lugar del escenario principal, el horario, el costo y la lista completa de artistas que pondrán a bailar a miles de personas.

El gobierno capitalino ofrecerá una fiesta gratis el 31 de diciembre para recibir al Año Nuevo/Gobierno CDMX

Tal como ocurrió el año pasado, cuando el espectáculo estuvo a cargo de Polymarchs y reunió a más de 200 mil asistentes, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, despedirá el 2025 y dará la bienvenida al 2026 con una mega fiesta de música electrónica, luces y baile.

“Gran invitación. El 31 de diciembre en esta Ciudad de México, vamos a despedir el año y vamos a recibir el nuevo año en Paseo de la Reforma. Te presento quién va a ser el elenco, quiénes van a tocar en la fiesta electrónica más grande del mundo. Ven a bailar, ven a bailar, que va a estar buenísima la fiesta, llena de luces y diversión. 6:00 PM, 31 de diciembre”, se lee en una publicación del gobierno capitalino.

¿Dónde y a qué hora será la fiesta de Año Nuevo en CDMX?

Otro de los detalles confirmados es que el escenario principal de esta mega fiesta estará ubicado a los pies del Ángel de la Independencia.

El evento comenzará a las 6:00 de la tarde del miércoles 31 de diciembre y se extenderá hasta aproximadamente las 2:00 de la madrugada del jueves 1 de enero de 2026, ofreciendo más de ocho horas continuas de música electrónica.

El evento dará inicio a las 6:00 PM y terminará a las 2:00 AM/Gobierno CDMX

DJ’s que tocarán el 31 de diciembre en Paseo de la Reforma

Sobre el elenco artístico, el gobierno de la CDMX informó que se trata de una combinación de talentos nacionales e internacionales, con experiencia en festivales de talla mundial como EDC y otros eventos de música electrónica en México y el extranjero.

Se esperan recibir más de 200 mil personas para celebrar/Gobierno CDMX

Estos son los artistas confirmados:

MGMT (DJ Set, Estados Unidos)

(DJ Set, Estados Unidos) Arca (DJ Set, Venezuela)

(DJ Set, Venezuela) Ramiro Puente (México)

(México) VEL (Francia / Marruecos)

(Francia / Marruecos) Jehnny Beth (Francia)

(Francia) 3BALLMTY (México)

(México) Mariana BO (México)

(México) Kavinsky (Live, Francia)

¿Cuánto cuesta entrar a la fiesta de Año Nuevo en Reforma?

El detalle más importante es que el acceso será completamente gratis para todas las personas.

No se requieren boletos ni registros previos: solo llegar con anticipación, encontrar un buen lugar y disfrutar de una de las celebraciones de Año Nuevo más grandes del país, con música electrónica, luces y ambiente festivo para despedir el 2025 y recibir el 2026 en el corazón de la Ciudad de México.