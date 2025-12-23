¡Oficial! Endrick deja al Real Madrid y es nuevo jugador del Olympique de Lyon

¡Se terminó el suplicio de Endrick en el Real Madrid! El delantero brasileño, que buscaba tener más minutos con el equipo de Xabi Alonso de cara a la Copa del Mundo, ha dejado al equipo 15 veces campeón de Champions League para ser nuevo futbolista del Olympique de Lyon.

Este martes, mediante las redes sociales del club francés, se hizo oficial la contratación de Endrick, que llega al cuadro francés después de estar un año y medio en el cuadro merengue.

Endrick saldrá del Real Madrid en este invierno | AP

Endrick llegará cedido al cuadro francés y estará solo seis meses, sin opción a compra y con el 50% del sueldo del brasileño asegurado, que lo pagará el Real Madrid en estos meses.

La intención de Endrick es tener minutos para poder ser considerado por Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo del próximo año, donde Brasil se enfrentará a Escocia, Marruecos y Haití.

¿Cómo le ha ido a Endrick en el Real Madrid?

Desde que el delantero brasileño llegó al Real Madrid, las expectativas que el madridismo tenía con él se han ido diluyendo, en este año y medio en Valdebebas, Endrick solo ha podido jugar 40 partidos en todas las competencias, donde solo ha marcado siete goles.

El rendimiento del brasileño le ha afectado en selección nacional, pues Carlo Ancelotti no lo ha convocado por la falta de minutos que tiene bajo el mando de Xabi Alonso.

¿Cómo le va al Lyon en la Ligue One?

Después de 16 partidos jugados en la Ligue One, el Olympique de Lyon se encuentra en la quinta posición del futbol francés, con 27 puntos, luego de ocho victorias, tres empates y cinco derrotas.

Estando a cinco puntos, entendiendo que falta media temporada, esa posición lo pone en los puestos de UEFA Europa League para la siguiente temporada.