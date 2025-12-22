Endrick apunta a dejar al Real Madrid para convertirse en nuevo jugador del Olympique de Lyon

Después de comer banca con Carlo Ancelotti y de no tener la consideración de Xabi Alonso, Endrick pidió a la directiva del Real Madrid poder salir del club lo más pronto posible, pensando en su nivel futbolístico de cara a la Copa del Mundo del 2026.

Desde que se cerró el mercado de transferencias de verano, diversos reportes han asegurado que ya había un acuerdo para que el delantero brasileño se fuera cedido al Olympique de Lyon, algo que se estaría confirmando este lunes.

Endrick saldrá del Real Madrid en este invierno | AP

De acuerdo a información revelada por Fabrizio Romano, el acuerdo entre el Real Madrid y el Lyon ya sería un hecho, cediendo a Endrick al equipo francés hasta el próximo mes de junio.

El trato es un préstamo sin opción a compra, además de que Endrick tendría cubierto el 50% de su salario, que estaría pagando el Real Madrid.

Endrick saldrá del Real Madrid en este invierno | AP

¿Cómo le ha ido a Endrick en el Real Madrid?

Desde que el delantero brasileño llegó al Real Madrid, las expectativas que el madridismo tenía con él se han ido diluyendo, en este año y medio en Valdebebas, Endrick solo ha podido jugar 40 partidos en todas las competencias, donde solo ha marcado siete goles.

El rendimiento del brasileño le ha afectado en selección nacional, pues Carlo Ancelotti no lo ha convocado por la falta de minutos que tiene bajo el mando de Xabi Alonso.

Endrick saldrá del Real Madrid en este invierno | AP

¿Cómo le va al Lyon en la Ligue One?

Después de 16 partidos jugados en la Ligue One, el Olympique de Lyon se encuentra en la quinta posición del futbol francés, con 27 puntos, luego de ocho victorias, tres empates y cinco derrotas.

Estando a cinco puntos, entendiendo que falta media temporada, esa posición lo pone en los puestos de UEFA Europa League para la siguiente temporada.