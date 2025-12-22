Corinthians vence al Vasco Da Gama y se corona campeón en la Copa de Brasil

Corinthians se consagró campeón de la Copa de Brasil 2025 tras imponerse 2-1 a Vasco da Gama en una final intensa, disputada en un estadio colmado y bajo condiciones climáticas exigentes. Con eficacia en los momentos clave y un planteamiento frío en el tramo decisivo, el conjunto paulista levantó su cuarto título copero y selló su boleto a la próxima Copa Libertadores.

El primer golpe de la noche llegó al minuto 18 por conducto de Yuri Alberto. El delantero recibió una asistencia aérea de Matheuzinho, quien lo detectó atacando el espacio con campo abierto. Con un solo control, el número 9 quedó perfilado de frente al arco y definió con suavidad ante la salida de Leo Jardim para abrir el marcador a favor del Corinthians.

Lejos de desmoronarse, Vasco reaccionó con determinación tras la desventaja y comenzó a presionar en campo rival en busca del empate. La insistencia tuvo recompensa hasta el minuto 41, cuando Rayan envió un centro preciso al segundo palo y Nuno Moreira se elevó con potencia para imponerse por arriba y conectar un cabezazo imparable que venció a Hugo Souza, dejando el 1-1 antes del descanso.

El empate encendió aún más el encuentro tras el entretiempo. Con tribunas repletas y una temperatura ambiente elevada, el partido se volvió frenético, con ida y vuelta constante y un ritmo alto que se trasladó al terreno de juego. Ambos equipos apostaron por la intensidad, conscientes de que cualquier detalle podía inclinar la balanza.

Sin embargo, la frialdad volvió a ser patrimonio del Corinthians. Al minuto 63, una jugada colectiva de alto nivel, iniciada desde la mitad de la cancha, culminó nuevamente con Matheuzinho habilitando la diagonal de Yuri Alberto. Esta vez, el delantero actuó como asistidor y cedió hacia el centro del área, donde Memphis Depay apareció sin marca para empujar el balón y firmar el 2-1 definitivo.

En la última media hora, Vasco se lanzó con todo al frente. Generó ocasiones claras por distintos sectores, pero la falta de precisión y la figura de Hugo Souza evitaron el empate. El arquero del Corinthians volvió a responder en los momentos críticos, recordando actuaciones determinantes como la que tuvo a inicios de año cuando detuvo un penal a Raphael Veiga en la final estadual.

El pitazo final confirmó la cuarta conquista de Corinthians en la Copa de Brasil, tras las obtenidas en 1995, 2002 y 2009. Este nuevo título no solo reafirma el peso histórico del club en el torneo, sino que además le garantiza un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.