Atalanta, con un hombre más, sufrió para vencer al Genoa de Johan Vásquez

El Genoa de Johan Vásquez sufrió una dolorosa derrota en la jornada 16 de la Serie A al caer 1-0 frente a la Atalanta en el estadio Luigi Ferraris, en un partido marcado por la expulsión tempranera del guardameta local y un gol visitante en el tiempo de compensación. El conjunto de Bérgamo aprovechó su superioridad numérica durante más de 90 minutos para llevarse tres puntos clave en la recta final del encuentro.

El compromiso quedó condicionado desde el minuto 3, cuando Nicola Leali fue expulsado tras cometer una falta en un mano a mano, dejando al Genoa con diez hombres prácticamente desde el arranque. A partir de ese momento, el cuadro local se replegó con orden y apostó por un bloque bajo para resistir la presión constante de la Atalanta, que asumió el control del balón desde muy temprano.

Pese a la inferioridad numérica, el equipo genovés logró sostenerse durante el primer tiempo e incluso generar algunas aproximaciones de peligro en transiciones rápidas. Sin embargo, la Atalanta fue ampliamente superior en posesión y volumen ofensivo, acumulando tiros de esquina y llegadas con hombres como Gianluca Scamacca, Charles De Ketelaere y Éderson, aunque sin la claridad necesaria para romper el cero antes del descanso.

El arranque de la segunda mitad mantuvo la misma tónica, aunque el Genoa estuvo cerca de dar la sorpresa. Apenas al minuto 46, Vítinha sacó un remate que se estrelló en el poste izquierdo, desatando la preocupación en la zaga visitante. La respuesta de la Atalanta fue inmediata, con un disparo a quemarropa de Éderson que fue contenido bajo palos por el arquero suplente Daniele Sommariva.

Con el paso de los minutos, el encuentro se tornó cada vez más físico y trabado. Las faltas, interrupciones y tarjetas se multiplicaron, mientras la Atalanta incrementaba la presión con centros constantes y modificaciones ofensivas desde el banquillo, buscando aprovechar el desgaste de un Genoa que defendía con lo último.

El cierre del partido se jugó prácticamente en campo genovés. La Atalanta encadenó remates y tiros de esquina en los minutos finales, con nuevos intentos de Scamacca, Lazar Samardzic y Nicola Zalewski, hasta que la resistencia local finalmente cedió en el tiempo añadido.

Al minuto 94 llegó el golpe definitivo. Tras un saque de esquina cobrado por Zalewski, Isak Hien se elevó dentro del área y aprovechó una mala salida de Sommariva para conectar un cabezazo que significó el 1-0, rompiendo un empate que el Genoa había sostenido durante más de 90 minutos en clara inferioridad numérica.

Con este triunfo, la Atalanta escaló posiciones y regresó al Top 10 de la clasificación, ubicándose novena con 22 puntos, a solo tres unidades de los puestos europeos. En contraste, el Genoa se mantiene con 14 puntos y queda seriamente comprometido en la parte baja de la tabla, con el riesgo de caer hasta la zona de descenso dependiendo de los resultados pendientes de Parma y Verona.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.