De descartado en Chivas a crack en Costa Rica: Ronaldo Cisneros brilla con el Alajuelense

Cansado de no recibir oportunidades en México e inclusive tras probar suerte en Estados Unidos, el delantero mexicano Ronaldo Cisneros está vivido el mejor momento de su carrera y ha conseguido un doblete de títulos con el Alajuelense de Costa Rica.

Cisneros nunca se consolidó con Chivas | MEXSPORT

Ronaldo Cisneros ha encontrado en Centroamérica el protagonismo que se le negó en la Liga MX. El canterano de Santos Laguna y exdelantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara se ha convertido en la figura estelar de la Liga Deportiva Alajuelense, consolidando una temporada de ensueño en el futbol tico.

El mexicano tuvo una fugaz etapa en la MLS, regresó a Chivas y se dio su salida del Rebaño Sagrado y no tener cabida en Querétaro, Cisneros apostó por el balompié tico. La decisión no pudo ser más acertada, el atacante mexicano no solo se adaptó de inmediato, sino que este domingo presumió su segundo título con la camiseta de los "Manudos".

Ronaldo Cisneros campeón en Costa Rica | X: @ldacr

Un cierre de temporada espectacular

La influencia de Cisneros en el esquema del Alajuelense quedó de manifiesto en la Gran Final del torneo local. El delantero fue pieza fundamental para que su equipo se coronara campeón tras vencer al eterno rival, el Deportivo Saprissa, con un marcador global de 5-3.

Ronaldo no fue un espectador en la definición por el título; fiel a su instinto goleador, se hizo presente en el marcador durante el partido definitivo, sellando una campaña redonda en lo individual y colectivo.

En la presente temporada (2025-2026) Ronaldo Cisneros ha marcado un total de 7 goles, segundo mejor registro en todo Costa Rica y también ha aportado 2 asistencias, por lo que el mexicano ha sido pieza clave para que Liga Deportivo Alajuelense pudiera conseguir el título de Liga y Copa Centroamericana, histórico doblete para el club.