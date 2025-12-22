Una espectacular patada de bicicleta le valió la aprobación real a Ayoub El Kaabi cuando el anfitrión Marruecos inauguró la 35a Copa Africana de Naciones con una victoria por 2-0 sobre Comoras el domingo.

Los aficionados locales, incluido el príncipe heredero marroquí Moulay Hassan, que saludó a los jugadores antes del inicio del partido, habían soportado un partido frustrante mientras la nación insular Comoras, ubicada en el puesto 108 del mundo, resistía obstinadamente contra uno de los favoritos del torneo.

El portero comorense Yannick Pandor incluso detuvo un penalti tempranero de Soufiane Rahimi. Brahim Díaz finalmente rompió el empate en el minuto 55, desatando celebraciones aliviadas en todo el estadio, antes de que El KKaabisellara la victoria con una chilena en el 74.

El príncipe, observando desde su palco real, no pudo ocultar su alegría mientras aplaudía. La búsqueda de Marruecos para Conviértete en una superpotencia del futbol Es un asunto familiar. Fue una pasión para el abuelo del príncipe, Hassan II, y el actual rey, Mohammed VI, quienes supervisaron una de las construcciones más agresivas en la historia del deporte africano para lograr su objetivo. El Reino será uno de los principales coanfitriones del Mundial de 2030 junto a España y Portugal.

El retrato de Mohammed VI estaba junto a Gianni Infantino mientras el presidente de la FIFA proclamaba en francés antes del inicio del partido: “¡Esta será la mejor Copa Africana de Naciones de la historia!”

La única mancha desde el punto de vista marroquí fue una lesión temprana del capitán del equipo, Romain Saïss, quien se secó las lágrimas al salir del campo.

Hakimi se encontraba lo suficientemente bien como para mostrar su trofeo de Futbolista Africano del Año a los fanáticos antes del inicio.