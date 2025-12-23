Mamá de niña Paulette demanda a Netflix por daño moral y uso indebido de su imagen

A más de 15 años del polémico caso de la niña Paulette, quien supuestamente murió asfixiada en su cama tras varios días desaparecida, sus protagonistas vuelven a tomar relevancia pública. Esto ocurre luego de que Lizette Farah, madre de la menor, decidiera demandar a Netflix por la serie que la plataforma lanzó hace algunos años sobre el tema, acusando daño moral y uso indebido de su imagen.

Lizette Farah demanda a Netflix por la serie del caso Paulette

Según publicó la revista TVNotas, Lizette Farah ha emprendido acciones legales contra la plataforma de streaming Netflix y la productora Dinamo, responsables de la serie Historia de un crimen: La búsqueda, estrenada en 2020. La producción retrata el caso de Paulette, quien en 2010, con apenas cuatro años de edad y padeciendo discapacidad motriz y de lenguaje, fue reportada como desaparecida, dando inicio a una búsqueda mediática que incluyó redes sociales y medios de comunicación.

En 2010 el caso de la niña Paulette conmocionó al país/X: @CrimenesAtroces

El hallazgo del cuerpo y la polémica investigación

Tras nueve días sin saber de ella, y pese a la intensa búsqueda de las autoridades, la pequeña fue encontrada sin vida dentro de su habitación, específicamente en su cama, entre el colchón y la base. Ese fue el mismo lugar donde su madre, Lizette Farah, ofreció múltiples entrevistas a reporteros que ingresaron a su departamento, ubicado en un exclusivo edificio de Huixquilucan, Estado de México.

La niña fue encontrada muerta justo debajo de la su cama donde se dieron varias entrevistas/TV Azteca

Acusan daño moral y afectaciones personales y profesionales

El caso, marcado por la controversia, llegó a Netflix en 2020 a través de una serie que ahora es motivo de la demanda. La madre de Paulette asegura que dicha producción ha afectado gravemente su vida personal y profesional, al grado de temer por su seguridad.

“Le ha traído una serie de consecuencias a mi cliente, desde revivir la tragedia y revictimizarla, hasta recibir una lluvia de mensajes en redes sociales y correos. A raíz de ello, se le han caído negocios, cuestiones de su vida profesional. A donde vaya, la reconocen y el tema vuelve a estar presente, aunque hayan pasado años.

“Ella tiene hasta temor de que un loquito, con base en la serie, diga: ‘¿Tú fuiste?’ y quiera ser una especie de vengador anónimo y sea hasta peligroso en ese sentido. (La serie) crea una mala imagen, incorrecta, una percepción inadecuada (de su clienta como persona). Ella vive con este temor (de ser agredida) y, obviamente, ya no es su vida normal. Ya no sale a la calle, también hay cuestiones familiares como su otra hija; o sea, va más allá de lo que pueda causarle a una persona: el daño es a su entorno”, declaró a TVNotas José Manzo, abogado de Lizette Farah.

Netflix estrenó en 2020 una serie inspirada en el caso de la niña Paulette/Netflix

Reclaman hasta el 40% de las ganancias de la serie

Además de criticar la actuación de la actriz Verónica Bravo, quien interpretó a Lizette Farah en la serie, el abogado explicó que se busca obtener parte de las ganancias generadas por la producción, argumentando que se utilizó la imagen de su clienta sin autorización.

“Es un derecho humano demandar una sanción por daño a la imagen y daño moral. La ley establece que se puede reclamar hasta el 40% de las ganancias de la serie, como reparación del daño.

“Ellos, al hacer una serie sin permiso ni autorización, en el caso de la mamá de Paulette, como personaje de la serie, causan un daño moral, porque se da a entender que ella la mató, que no se preocupó, que era más drama y sátira que lo que realmente ocurrió. Al no tener ellos un consentimiento, se produce un daño de imagen por la percepción pública de una persona que no es figura pública y que no está firmando con ellos alguna especie de autorización como serie biográfica o algún otro tema”, agregó el abogado.

Verónica Bravo fue quine le dio vida al personaje inspirado en Lizette Farah/TV Azteca-Netflix

El detalle que consideran clave en la demanda

Uno de los argumentos que la parte demandante considera contundente es que, al final de la serie de Netflix, durante los créditos, se muestra la imagen real de Lizette Farah junto a la de la actriz Verónica Bravo, estableciendo un comparativo directo que, según la defensa, refuerza la identificación del personaje con la persona real.

Hasta el momento, Netflix y la productora Dinamo no se han manifestado públicamente respecto a esta demanda por la serie que retrata el caso de la niña Paulette, fallecida hace más de 15 años en México.