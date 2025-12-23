Bears se burla de los 'cabeza de queso' tras victoria sobre Packers

La histórica victoria de los Chicago Bears sobre los Green Bay Packers no solo ha dejado a los "Monsters of the Midway" con un pie dentro del título de la división NFC Norte, sino que ha marcado el inicio de una nueva era de provocaciones en la rivalidad más antigua de la NFL. Tras el dramático triunfo en tiempos extras, el vestidor de Chicago y las calles de la ciudad fueron testigos de una burla directa a la identidad de Wisconsin.

Chicago venció a Packers en tiempo extra | AP

El "Rayador de Queso": La imagen que se volvió viral

La celebración comenzó en la intimidad del vestidor tras el silbatazo final. D.J. Moore, el héroe de la jornada tras capturar un pase de anotación de más de 50 yardas en el tiempo extra, fue captado por las cámaras portando un rayador de queso en la cabeza.

El gesto es una mofa directa a los icónicos Cheeseheads (Cabezas de Queso), los sombreros de espuma que los aficionados de los Packers han portado con orgullo durante décadas. Con este accesorio, Moore envió un mensaje claro: la hegemonía de Green Bay ha sido "desmenuzada".

This team is special. pic.twitter.com/SGXkTAljwH — Chicago Bears (@ChicagoBears) December 21, 2025

El Quarterback se une a la causa

Lo que comenzó como una celebración de adrenalina en el vestidor se trasladó a las actividades comunitarias al día siguiente. El mariscal de campo de los Bears se unió a la tendencia durante un evento de caridad en Chicago.

Mientras repartía alimentos a personas en situación vulnerable, el QB fue visto utilizando un sombrero con forma de rayador de queso. El acto logró dos objetivos:

Más allá de la mofa, el panorama deportivo para Chicago es inmejorable. Con esta victoria, los Bears se consolidan en la cima de su división, dejando atrás años de dominio de los Packers.

La tensión para el próximo encuentro entre ambos equipos está garantizada, pues en Green Bay no ha caído nada bien que su símbolo más sagrado haya sido convertido en una herramienta de burla por parte de sus eternos rivales.