San Francisco derrota a domicilio a Colts y buscarán ser el mejor sembrado de la Nacional

Ofensiva aplanadora y San Francisco no baja el ritmo. Los 49ers confirmaron su gran momento y con una ofensiva imparable vencieron 48-27 a los Indianapolis Colts de visita, resultado que sepulta las aspiraciones de postemporada de los dirigidos por Shane Steichen.

Con esta victoria, los Niners ligaron cinco triunfos consecutivos, aseguraron su boleto a los playoffs y todavía mantienen vivas sus esperanzas de pelear por la división y la conferencia. Brock Purdy brilla en el momento más importante, esta noche con cinco pases de anotación, el primer mariscal de San Francisco en conseguirlo en un Monday Night Football.

San Francisco | AP

En su segundo partido como mariscal titular tras salir del retiro, Philip Rivers mostró mayor confianza y comandó una ofensiva efectiva desde el arranque. El veterano abrió el marcador con un pase perfecto de 20 yardas para Alec Pierce, adelantando a los Colts.

San Francisco respondió de inmediato. Brock Purdy conectó con Demarcus Robinson, y tras la patada de despeje la defensiva forzó un balón suelto a Ameer Abdullah, recuperándolo en gran posición de campo. Cinco jugadas después, Purdy encontró a Christian McCaffrey en las diagonales para darle la vuelta al marcador, 14-7.

¿Cómo fue el duelo de ofensivas?

El duelo se convirtió en un juego de ofensivas. Rivers volvió a conducir a Indianapolis hasta la zona roja y, por segunda ocasión, conectó con Pierce para empatar el encuentro. Sin embargo, Purdy siguió encendido y lanzó su tercer pase de anotación, ahora con George Kittle. Tras una detención defensiva, los 49ers ampliaron la ventaja con un gol de campo, aunque los Colts respondieron de la misma forma para irse al descanso 24-17.

En el arranque del tercer cuarto, Purdy volvió a castigar a la defensiva local con un pase de anotación para Jauan Jennings. Indianapolis respondió con otro gol de campo, pero San Francisco contestó de inmediato para colocarse 34-20.

El partido | AP

El final

Jonathan Taylor acercó a los Colts con una anotación terrestre, pero la ofensiva de los Niners simplemente no tuvo freno. La conexión Purdy–McCaffrey volvió a hacerse presente en las diagonales y sentenció el encuentro.

En un último intento por meterse al partido, la defensiva de Indianapolis interceptó a Purdy, pero la esperanza duró poco: tres jugadas después, Rivers devolvió el balón y Dee Winters lo capitalizó con un pick six que puso cifras definitivas.

¿Sin esperanza? | AP