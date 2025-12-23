América: Altas, bajas y rumores rumbo al Clausura 2026

Con el fin del Apertura 2025 a la vuelta de la esquina, los equipos comienzan a planear la siguiente temporada, todos en busca de pelar por un lugar en la Liguilla del Clausura 2026 y ser protagonistas, uno de ellos y que no puede faltar es el Club América, equipo que quedó eliminado en los Cuarto de Final ante Rayados de Monterrey.

Sin embargo, en el equipo de Coapa no hay tiempo para lamentarse y con un nuevo año y nuevas oportunidades, incluida la Concacaf Champions Cup, el equipo azulcrema busca reforzarse hasta los dientes para volver a levantar un título.

Equipo de América I IMAGO7

Altas

Pese a ser eliminados hace apenas un par de semanas, los dirigidos por André Jardine parecen ya tener en filas nuevas caras para reforzar la plantilla, ya que como es bien sabido, el estratega brasileño pidió reforzar todas sus líneas del campo.

Previo a Navidad, las Águilas anunciaron su primer fichaje rumbo al Clausura 2026, aunque no se trata de un nombre de peso pues, el equipo solo fortaleció la posición en la que apuntan a tener bajas rumbo al Apertura 2026. El equipo reveló que Max Serrano llega para ser suplente de´Ángel Malagón.

Aun así, las Águilas ya han sido ligadas a un par de jugadores incluyendo al bicampeón del futbol mexicano, Jesús Angulo. Además, Vitinho, Agustín Palavecino y el uruguayo Emiliano Gómez han sido rumorados para llegar al club azulcrema

Cuartos de Final I IMAGO7

Bajas

Luego de la agónica y dolorosa eliminación manos de los Rayados de Monterrey, tanto el cuerpo técnico como la directiva, comenzaron a considerar las salidas de algunos jugadores que no lograron desplegar su mejor futbol en el campo, por lo que ya hay varias ‘monedas de cambio’ o posibles salidas en puerta.

Puesto que aun es muy pronto para hacer oficial alguna salida y con el Apertura 2025 disputado aún su fase final, es probable que el equipo del América no haga oficial la salida de alguno de los jugadores hasta las semanas finales del año, sin embargo, nombres como los de Kevin Álvarez y Víctor Dávila comienzan a sonar fuerte.

IMAGO7

Rumores

Tal y como cada mercado de fichajes, el equipo se roba los reflectores es el América, pues su última contratación ‘bomba’ Allan Saint-Maximin, dejó la vara muy alta para los jugadores que estén próximos a llegar, por lo que las especulaciones no paran y los rumores comienzan a sonar con refuerzos proveniente del León, Xolos y Toluca.

ALTAS: Max Serrano

BAJAS:

RUMORES DE ALTAS: Jesús Angulo, Agustín Palavecino, Vitinho, Emiliano Gómez

RUMORES DE BAJAS: Kevin Álvarez, Víctor Dávila, Javairo Dilrosun, Igor Lichnovsky, Néstor Araujo, Álvaro Fidalgo