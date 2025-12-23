Liga MX elige a la Hormiga González como el mejor jugador del Apertura

El Apertura 2025 ya es historia y aunque para todos los equipos excepto Toluca, el resultado final fue un 'fracaso', hay equipos que pudieron celebrar un poco. Entre estos clubes está Chivas, quienes sorprendieron en la primera temporada de Gabriel Milito al mando.

El equipo logró regresar a Liguilla y peleó hasta el último segundo por el pase a la Semifinals, esto gracias a una temporada extraordinaria de Armando “La Hormiga” González. El delantero comandó a su equipo hasta el sexto puesto y hoy ha sido reconocido por ello.

En su primer torneo como delantero titular del Rebaño Sagrado, González no solo respondió a la confianza del cuerpo técnico, sino que se convirtió en una de las grandes revelaciones del campeonato. Su impacto fue inmediato y constante, consolidándose como una de las piezas clave en el funcionamiento ofensivo del equipo rojiblanco.

Brilló en su primer torneo | IMAGO7

Campeón de goleo y protagonista en partidos clave

La Hormiga González cerró el Apertura 2025 como Campeón de Goleo con 12 anotaciones, cifra que lo llevó a compartir el reconocimiento junto con el delantero estrella Paulinho y el recién llegado Joao Pedro. Además, se convirtió en el primer campeón goleador del Rebaño en seis años.

El delantero de 22 años también marcó en momentos importantes. Su anotación más significativa llegó en el Clásico ante América, cuando marcó el segundo gol con el que su equipo selló el triunfo. Además, tuvo una gran actuación con un Hat-Trick ante Atlas en el Clásico Tapatío y le anotó a equipos como Rayados, Pumas y Pachuca.

Fue campeón de goleo | IMAGO7

Reconocimiento oficial

Este martes, la Liga MX anunció de manera oficial a Armando González como el mejor jugador del Apertura 2025, un reconocimiento que respalda su rendimiento a lo largo del certamen. El nombramiento no solo considera sus 12 goles, sino también su influencia directa en el desempeño colectivo del Guadalajara durante el torneo.

Ahora, el siguiente paso en su carrera podría darse a nivel selección. Todo indica que Armando González será considerado por Javier Aguirre en los primeros compromisos de 2026, en un periodo en el que el estratega convocará exclusivamente a futbolistas de la Liga MX. Esta situación le abriría la puerta para sumar minutos, consolidarse y mantenerse en la pelea por un lugar rumbo al Mundial