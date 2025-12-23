Dictan prisión preventiva a exárbitro mundialista Marco Antonio ‘N’

La autoridad judicial de la Ciudad de México dictó prisión preventiva contra Marco Antonio ‘N’, exárbitro mundialista, como medida cautelar dentro de un proceso penal en su contra por el presunto delito de violencia familiar. La determinación fue tomada por la jueza Carolina Bernal, quien consideró la medida necesaria para la protección de la víctima, de acuerdo con la carpeta de investigación.

La resolución se dio tras una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada en juzgados capitalinos, en la que se modificaron las condiciones bajo las cuales el acusado enfrentaba el proceso legal. A partir de esta decisión, Marco ‘N’ deberá presentarse de manera voluntaria en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte en un plazo máximo de tres días.

Dictaron prisión preventiva | MEXSPORT

Medida cautelar y posibilidad de recursos legales

De acuerdo con la defensa de la parte acusadora, la prisión preventiva fue dictada con el objetivo de salvaguardar la integridad de la víctima, quien es la expareja del exsilbante, Alva Neri Hernández. No obstante, el acusado aún cuenta con opciones legales, como la interposición de un amparo u otros recursos jurídicos, con los que podría buscar enfrentar el proceso en libertad.

La jueza estableció que el ingreso al centro penitenciario deberá realizarse sin necesidad de una orden de aprehensión, siempre y cuando Marco ‘N’ acuda dentro del plazo señalado por la autoridad judicial.

Anunciaron la medida cautelar | MEXSPORT

Antecedentes del proceso

El conflicto legal se remonta a 2023, cuando un juez vinculó a proceso a Marco ‘N’ tras considerar que existían elementos suficientes para continuar con la investigación. En ese momento, las medidas cautelares permitieron que el imputado siguiera el proceso en libertad, sujeto a ciertas restricciones, situación que fue modificada dos años después con la nueva resolución judicial.

La parte acusadora ha sostenido que las medidas adoptadas buscan garantizar su seguridad. En julio de 2023, Alva Neri Hernández se pronunció públicamente tras la vinculación a proceso del ex árbitro. El caso continúa su curso legal conforme a lo establecido por las autoridades judiciales de la Ciudad de México.

Es un proceso de más de dos años | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.