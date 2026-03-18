Mauricio Ochmann rompe el silencio tras demanda y acusaciones de despojo en Morelos

El nombre de Mauricio Ochmann volvió a colocarse en el ojo del huracán, pero esta vez no por un proyecto en pantalla, sino por un conflicto legal que ya llegó a instancias oficiales.

El actor fue señalado por presunto despojo y daños a propiedad ajena en el estado de Morelos, luego de que una mujer de la tercera edad interpusiera una denuncia en su contra.

El actor enfrenta un conflicto legal que ya llegó a instancias oficiales / FB: @mauricioochmann

¿De qué acusan a Mauricio Ochmann?

De acuerdo con los reportes, el conflicto surgió tras la compra de un terreno colindante con la propiedad de la denunciante. La mujer asegura que, derivado de trabajos realizados en la zona, se afectó un muro perimetral que protegía su vivienda.

La querella ya fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, que analiza si existen elementos suficientes para proceder legalmente.

Además, versiones periodísticas señalan que el problema podría estar relacionado con la delimitación exacta de los predios, un tema frecuente en zonas como Tepoztlán. Hasta ahora, no hay imputación formal ni medidas legales en contra del actor.

Una señora lo demandó por supuestamente dañar una barda perimetral / FB: @mauricioochmann

Ochmann responde: “La verdad siempre saldrá a la luz”

Ante la polémica, Mauricio Ochmann no se quedó callado y emitió un posicionamiento a través de su agencia de relaciones públicas.

“Los señalamientos de que he usado la fuerza pública y privada en el estado de Morelos con tintes violentos en este proceso son completamente falsos. La verdad siempre saldrá a la luz”, expresó.

El actor también defendió su reputación personal y profesional.

El histrión afirma que pronto saldrá la verdad a la luz y se aclarará todo / FB: @mauricioochmann

“Solamente quiero comentar que a lo largo de mi vida personal y profesional quienes me conocen saben que soy una persona pacífica, empática y de valores encausados a ayudar siempre cuando está en mis manos”.

El caso sigue abierto

Ochmann evitó profundizar en detalles debido a que el proceso continúa en curso, pero dejó claro que confía en las autoridades para esclarecer los hechos.