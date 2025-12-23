Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convierten en padres… ¡por cuarta vez!

"My Sunshine 12.17.2025", fue el mensaje con el que Enrique Iglesias y Anna Kournikova anunciaron que su familia volvió a crecer. El cantante español y la extenista rusa dieron la bienvenida a su cuarto bebé el pasado miércoles 17 de diciembre.

El anuncio llegó a través de una tierna publicación en Instagram, compartida el pasado lunes 22 de diciembre, donde se ve al recién nacido envuelto en una cobija, con un gorrito de hospital y recostado junto a un peluche de perezoso. Aunque la pareja no reveló ni el sexo ni el nombre del bebé, la noticia desató una ola de felicitaciones por parte de fans y celebridades.

El matrimonio de los Iglesias ahora ya creció a seis integrantes / IG: @annakournikova

Padres felices (otra vez)

La nueva criatura se une a los otros tres hijos de la pareja: los gemelos Lucy y Nicholas, de 8 años, y la pequeña Mary, de 5. Una fuente cercana reveló a People en agosto que “Anna y Enrique están muy felices de ser padres nuevamente. Han demostrado ser excelentes padres y a ambos les encanta el proceso. Disfrutan de todas las actividades que conlleva criar hijos”.

Aunque Enrique ha estado activo en la música, esta nueva etapa de su vida lo ha llevado a hacer ajustes. “Ser papá es muy importante para él. Aunque ama estar de gira, le cuesta cada vez más dejar a su familia”, añadió la fuente.

Con esta foto fue como dieron a conocer la llegada de su nuevo bebé / IG: @annakournikova

Una pareja con historia

Iglesias y Kournikova se conocieron en 2001 durante la grabación del videoclip de Escape, y fue ese mismo año cuando comenzaron su relación. Desde entonces, se han mantenido juntos, alejados del foco mediático, pero siempre dando pequeñas señales de su vida familiar en redes.

Enrique Iglesias continúa dando shows por todo el mundo / IG: @enriqueiglesias

En octubre, Anna compartió una rara postal con sus hijos disfrazados para Halloween. Ella, vestida de pato, posó junto a sus hijas con trajes de calabaza y su hijo con una camiseta en tonos amarillo. Solo usó emojis como descripción, pero la imagen fue suficiente para enternecer a sus seguidores.

Una maternidad deseada

Años antes de formar su familia, Anna ya soñaba con ser madre. En 2011 declaró a Women’s Health que “absolutamente quería tener hijos porque ama cuidar de los demás". Hoy, ese deseo se ha cumplido por cuarta vez.

Ana dejó el tenis de lado para dedicarse a ser mamá de tiempo completo / IG: @annakournikova