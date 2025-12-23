VIDEO: Microbús choca con tres autos y vuelca en Coyoacán; deja cinco lesionados en CDMX

Nuevamente, un microbús protagonizó un accidente en la Ciudad de México, luego de que una unidad chocara contra tres vehículos y volcara cuando intentaba darse a la fuga, dejando cinco personas lesionadas en el cruce de avenida Canal de Miramontes y Calzada del Hueso, en la alcaldía Coyoacán.

Por fortuna la unidad iba vacía al momento del accidente/X: @LisetGlezG

Microbús choca y vuelca en Coyoacán

De acuerdo con los primeros reportes y versiones de testigos, alrededor del mediodía un microbús que circulaba sin pasajeros impactó a un taxi de la CDMX a la altura de Alameda Sur. Sin embargo, en su intento por escapar del lugar, el conductor chocó contra otros dos vehículos particulares, para finalmente volcarse en Canal de Miramontes y Calzada del Hueso, límites de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan.

Cinco personas resultan lesionadas

Al lugar arribaron equipos de emergencia, quienes atendieron a cinco personas lesionadas. Afortunadamente, ninguna presentó heridas de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a hospitales.

Se reporta que cinco personas resultaron lesionadas, pero ninguna de gravedad/X: @RaulGtzNR

“Afortunadamente no atropelló a nadie, porque sí venía muy rápido”, declaró una testigo del accidente a N+, quien además señaló que el conductor se veía “raro, alterado”.

Conductor habría manejado bajo los efectos de alguna sustancia

Sobre el chofer del microbús volcado, se informó que se trata de un joven de 24 años, quien presuntamente conducía bajo los efectos de alguna sustancia. Incluso, en redes sociales circula un video en el que se le observa discutiendo con automovilistas y transeúntes, quienes impedían que escapara del sitio.

Finalmente, la unidad volcada y los vehículos dañados fueron retirados con grúas, mientras que el conductor fue presentado ante las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.