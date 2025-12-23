¿Por qué comemos pavo en Navidad y cuál es el origen de esta tradición?

El pavo es uno de los platillos más comunes en la cena de Navidad en México y en muchos países del mundo

El consumo del pavo tiene raíces en la época prehispánica. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
23 de Diciembre de 2025

El pavo es uno de los platillos más comunes en la cena de Navidad en México y en muchos países del mundo. Su presencia en la mesa decembrina no es una coincidencia, sino el resultado de una tradición que combina historia, religión y costumbres familiares que se han mantenido a lo largo del tiempo.

El pavo simboliza abundancia, unión familiar y agradecimiento durante la Navidad./ Pixabay
El consumo del pavo tiene raíces en la época prehispánica, cuando el guajolote era criado y utilizado por diversas culturas mesoamericanas como alimento principal en celebraciones importantes. Este animal era apreciado por su tamaño, su sabor y su valor simbólico dentro de los rituales.

Con la llegada de los españoles a América, el pavo fue llevado a Europa, donde rápidamente se popularizó. Su carne comenzó a servirse en banquetes y festividades religiosas, especialmente en celebraciones importantes como la Navidad, por su capacidad para alimentar a muchas personas en una sola comida.

Con la llegada de los españoles, el pavo fue llevado a Europa y adoptado en festividades religiosas./ Pixabay
¿Cómo se convirtió el pavo en un símbolo de la cena navideña?

Durante la Edad Media y el Renacimiento, las festividades navideñas en Europa se caracterizaban por grandes reuniones familiares y comunitarias. El pavo se consolidó como un platillo ideal para estas ocasiones, ya que representaba abundancia y unión, dos valores asociados con la Navidad.

En México, la tradición se fortaleció con el paso de los años al fusionarse con ingredientes y recetas locales. El pavo comenzó a prepararse con rellenos, frutas, especias y salsas que le dieron un sabor distintivo, adaptándolo a la gastronomía nacional y convirtiéndolo en un platillo típico de las fiestas decembrinas.

El guajolote era consumido desde la época prehispánica en celebraciones importantes./ Pixabay
Más allá de su preparación, el pavo simboliza el agradecimiento, la convivencia y el cierre de un ciclo anual. Compartirlo en Navidad se relaciona con la idea de reunir a la familia y celebrar juntos el fin de un año y el inicio de uno nuevo.

Aunque hoy existen muchas alternativas para la cena navideña, el pavo sigue siendo un protagonista en millones de hogares. Su consumo mantiene viva una tradición que conecta el pasado con el presente y refuerza el sentido de unión que caracteriza a la Navidad.

El pavo es uno de los platillos más tradicionales de la cena de Navidad en México y otros países./ Pixabay
