Atlante, que apunta a la Liga MX, ya se comienza a reforzar como equipo de Primera

El torneo Apertura 2026, que se jugará después de la Copa del Mundo de este verano, apunta a tener un nuevo invitado en la fiesta del futbol mexicano, siendo el Atlante el equipo que estará de vuelta en el máximo circuito del futbol nacional.

Aunque todavía quedan varios meses para que eso ocurra, los Potros de Hierro han comenzado a moverse en el mercado de invierno y han sondeado a un par de jugadores con experiencia en Liga MX.

Uno de los primeros jugadores que suenan para llegar a los Potros de Hierro es Eugenio Pizzuto, el exjugador del Lille en el futbol francés y actual futbolista de los Tigres de la UANL, apunta a ser el primer refuerzo de Atlante para este torneo.

Pizzuto, que tiene 53 partidos jugados con las divisiones inferiores de Tigres, ha tenido pocas opciones en Primera División después de varias lesiones graves en su tobillo.

Otro de los nombres que suenan para reforzar a los Potros de Hierro es el del delantero mexicano Illian Hernández, atacante que estuvo en América y que tiene pasado con los Tuzos de Pachuca.

El atacante de 25 años de edad ha marcado nueve goles en 88 partidos en primera división, contando los encuentros jugados con América y con Pachuca.

Atlante, a pesar de apuntar a jugar en la Liga MX para el verano, ya conoce cuál será su calendario para el torneo Clausura 2026 en la Liga de Expansión, donde debutarán en el certamen contra Tepatitlán el próximo 10 de enero.

Los Potros de Hierro estarían volviendo a la Ciudad de México una vez que se consume su regreso a la Liga MX, ocupando el tercer lugar en la cancha del Estadio Banorte.