Chivas cierra la pretemporada con triunfo ante Leones Negros

Chivas concluyó su participación de pretemporada con una victoria al imponerse 3-1 a Leones Negros, resultado con el que aseguró el tercer lugar de la Copa Pacífica y afinó detalles rumbo al Clausura 2026. El conjunto dirigido por Gabriel Milito vino de atrás para superar al cuadro universitario en el Estadio Jalisco.

Chivas vs UDG I MEXSPORT

Hugo Camberos fue uno de los futbolistas más destacados del encuentro, junto a Ricardo Marín, quien aportó un gol y una asistencia en la última victoria de los rojiblancos antes del arranque del torneo.

El partido comenzó con un gol tempranero de Leones Negros. El conjunto universitario abrió el marcador por conducto de Jesús Brígido, exjugador de Chivas, quien aprovechó un pase al espacio y definió con un disparo bombeado para vencer a Óscar Whalley y poner el 1-0.

Tercer Lugar Copa Pacífica I MEXSPORT

La respuesta de Guadalajara no tardó. Miguel Gómez recuperó el balón en zona ofensiva y asistió a Ricardo Marín, quien definió con suavidad para igualar el marcador 1-1 y devolver a Chivas al partido.

El ambiente en el Estadio Jalisco fue discreto, ya que la ausencia de Chivas en la final del torneo generó poco interés entre la afición para este compromiso ante Leones Negros.

Ante los pocos asistentes, Hugo Camberos se convirtió en la figura de la primera mitad. Su habilidad y verticalidad levantaron en más de una ocasión a los aficionados de sus asientos, provocando aplausos y ovaciones.

Victoria de Chivas I MEXSPORT

En la parte complementaria, Chivas mostró una mejor versión y aprovechó su contundencia para darle la vuelta al marcador. Sergio Aguayo capitalizó un error en la salida del conjunto melenudo y definió sin dificultades para colocar el 2-1.

Con el control del encuentro, Guadalajara amplió la ventaja. Ricardo Marín volvió a aparecer, ahora como asistente, al habilitar a Yael Padilla, quien sentenció el partido con el 3-1 definitivo.

De esta manera, Chivas cerró su pretemporada con un triunfo que le permite encarar con confianza el inicio del campeonato, el cual arrancará el próximo sábado en casa ante Pachuca.