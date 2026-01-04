Pachuca pierde a una pieza clave en defensa para el Clausura 2026

Los Tuzos del Pachuca ya se preparan para el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto hidalguense buscará tener un mejor semestre que el anterior donde fueron eliminados en la segunda ronda del Play-In.

La directiva es consciente de que el equipo necesita mejorar notablemente su rendimiento tras lo hecho en el Apertura 2025. Por esta razón, el club confirmó el regreso del delantero Salomón Rondón luego de su paso por el Real Oviedo. El atacante venezolano vuelve a la institución para aportar la cuota goleadora necesaria que permita al equipo pelear por el título.

Rondón | IMAGO7

El conjunto cerró sus partidos amistosos de preparación con una victoria por 1-0 frente a la categoría Sub-21 del Toluca. A pesar del resultado positivo, el panorama futbolístico se complicó de forma inesperada debido a una lesión de gravedad. El cuerpo técnico deberá buscar soluciones rápidas para cubrir una vacante fundamental dentro de su alineación titular habitual.

Andrés Micolta causa baja del Pachuca

Andrés Micolta, defensor ecuatoriano y pilar de la zaga defensiva, quedó fuera de toda actividad oficial para el presente certamen local. El futbolista sufrió una fractura en la rótula de su rodilla derecha durante una de las últimas sesiones de entrenamiento.

El equipo informó sobre esta lamentable situación física del defensor a través de un comunicado emitido en sus redes sociales oficiales. Los aficionados no tardaron en manifestar sus mensajes de apoyo hacia el jugador tras conocer la gravedad de la noticia médica.

Micolta | IMAGO7

El médico Fernando Márquez explicó que la lesión ocurrió de manera accidental mientras el deportista realizaba un movimiento de rotación al apoyar su pierna. El diagnóstico determinó que el tiempo estimado para su recuperación total será de cuatro a cinco meses de duración. El proceso de rehabilitación comenzará formalmente este lunes bajo supervisión de los especialistas.

¿Fichaje de emergencia para Pachuca?

La ausencia del zaguero ecuatoriano obliga a la dirigencia a evaluar la posibilidad de contratar un refuerzo de emergencia para la zona defensiva. Pachuca necesita mantener la solidez en el fondo si pretende cumplir con los objetivos trazados para este periodo de competencia.

El plantel profesional continúa concentrado en el inicio del campeonato mientras el defensor central inicia su largo camino hacia la recuperación física. La institución brindará todo el respaldo necesario para que el futbolista pueda regresar a los terrenos de juego en óptimas condiciones.

En acción | IMAGO7



