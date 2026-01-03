Jorge Bava destaca trabajo del Toluca y expresa su deseo de volver a la Liga MX

El éxito reciente del Toluca genera ecos en todo el continente tras su dominio absoluto. Jorge Bava, quien conoce a fondo las entrañas del futbol mexicano, asegura que este bicampeonato es producto de un trabajo constante. Para el estratega uruguayo, la institución escarlata posee una de las plantillas más completas y peligrosas de la actualidad.

Jorge Bava | IMAGO7

¿Qué dijo Bava sobre el Toluca?

El uruguayo analizó cómo el equipo logró capitalizar el talento que ya tenía en sus filas previamente. “A mí no me sorprende porque me tocó estar ahí, me tocó analizar el equipo previamente y tenía una gran plantilla", confesó Bava.

La llegada de refuerzos específicos permitió que el esquema táctico alcanzara su máximo potencial durante los últimos torneos cortos. El técnico charrúa mencionó nombres propios que cambiaron la dinámica del vestidor de forma positiva este año. “Creo que terminó de abrochar ese gran plantel que tenía con piezas claves como Paulinho y Alexis Vega”, puntualizó.

Uno de los factores determinantes para este bicampeonato fue la contratación de un estratega con jerarquía comprobada en finales. Bava resaltó la figura de Antonio Mohamed como el guía ideal para gestionar un grupo lleno de estrellas internacionales. “Encontró un técnico que conoce la liga, un ganador nato y que le dio ese plus”, añadió sobre el "Turco".

En encuentro | IMAGO7

La localía en el Estadio Nemesio Diez juega un papel psicológico fundamental para intimidar a los rivales que visitan Toluca. “Es un equipo ganador y que tiene mucha localía, es una plaza que cuesta mucho hasta sacar un empate”, explicó.

Más allá del análisis táctico, Bava aprovechó para expresar su profundo deseo de volver a trabajar en territorio mexicano pronto. El crecimiento de la Liga MX le parece un imán irresistible para los directores técnicos que buscan proyectos de alta competitividad. “Es un lugar donde el futbol está creciendo mucho y creo que hoy es una buena medida”, afirmó.

Bava quiere regresar a México

Su experiencia previa le dejó un buen sabor de boca a pesar de las dificultades naturales del torneo. El estratega de 44 años valora la exigencia diaria que impone el futbol azteca a diferencia de otras ligas vecinas. “Esperemos que el futuro nos lleve por ahí porque es un lugar que a mí me gusta mucho”, concluyó esperanzado.

El Toluca se mantiene como el rival a vencer gracias a una estructura sólida que combina juventud con mucha experiencia. Las palabras de Jorge Bava confirman que el respeto hacia la organización escarlata crece con cada trofeo que llega a sus vitrinas.

En partido | IMAGO7



