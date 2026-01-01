América sacrifica a Igor Lichnovsky para concretar el fichaje de Rodrigo Dourado

El Club América acelera las gestiones en este mercado de invierno con un movimiento que sacude los cimientos de su plantilla actual. La directiva azulcrema tiene prácticamente amarrada la incorporación del mediocampista brasileño Rodrigo Dourado para el torneo Clausura 2026. Esta operación obliga a la institución a tomar decisiones drásticas respecto a los futbolistas foráneos que integran el equipo de André Jardine, de acuerdo con información de Carlos Ponce de León.

Lichnovsky en partido | MEXSPORT

¿Quién se va del América?

La llegada del volante sudamericano genera un exceso en el cupo de jugadores no formados en México dentro de la nómina. Ante esta situación, el alto mando en Coapa determinó que Igor Lichnovsky sea el elemento sacrificado para permitir el nuevo registro. El central andino dejará su puesto tras un periodo de altibajos y una pérdida de protagonismo notable en los planes del cuerpo técnico.

Igor no figura en las prioridades tácticas del entrenador brasileño para los desafíos que restan en el calendario futbolístico. La zona defensiva cuenta con suficientes alternativas de confianza que garantizan la solidez necesaria sin depender del aporte del futbolista chileno. Su salida representa la solución más viable para ajustar el balance administrativo del club antes del cierre de registros oficiales.

El proceso para dar de baja al zaguero ya está en marcha mientras se ultiman los detalles del contrato de Dourado. América busca una salida que resulte benéfica para ambas partes y evitar conflictos que entorpezcan la planeación deportiva del semestre.

En partido | MEXSPORT

Problemas con la edad de Dourado

Rodrigo Dourado arriba al nido con 31 de edad, una cifra que rompe con la política habitual de contrataciones. El club suele apostar por talentos más jóvenes, pero en esta ocasión decidió priorizar la experiencia y el equilibrio en el mediocampo.

Las negociaciones económicas con el conjunto potosino resultaron complejas debido al elevado precio solicitado por la carta del jugador. Sin embargo, la insistencia de Jardine por contar con su compatriota inclinó la balanza para realizar la inversión financiera requerida.

Lichnovsky deberá buscar un nuevo destino profesional fuera de las instalaciones de Coapa de forma casi inmediata. Su paso por el conjunto de las Águilas termina de manera abrupta ante la urgencia de renovar piezas clave en el esquema titular.

El panorama del América luce renovado con este intercambio de piezas que busca potenciar el rendimiento colectivo del grupo. La salida de Igor marca el fin de una etapa y el inicio de una nueva apuesta bajo el mando del estratega sudamericano.

En acción | MEXSPORT



